Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Suceava: Un bărbat a murit în urma unui incendiu la Valea Putnei

Suceava: Un bărbat a murit în urma unui incendiu la Valea Putnei

Suceava: Un bărbat a murit în urma unui incendiu la Valea Putnei

Publicat de Andreea Drilea, 16 august 2025, 10:06

Un bărbat în vârstă de 89 de a murit în urma unui incendiu produs, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în localitatea Valea Putnei, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

Potrivit sursei citate, la faţa locului au intervenit pompierii militari ai Secţiei Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Pojorâta, cu cinci autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD.

‘La sosirea echipajelor, ardeau generalizat două anexe gospodăreşti şi acoperişul locuinţei, cu pericol de propagare la o clădire din apropiere. Au ars cele două anexe gospodăreşti, ce înglobau un adăpost de animale, magazii de lemne şi un depozit de furaje, precum şi acoperişul casei de locuit, pe o suprafaţă totală de aproximativ 180 de metri pătraţi. S-au degradat elemente de construcţie, circa 30 de metri cubi de lemn de foc, o tonă de cereale şi o tonă de plante furajere. Din nefericire, într-una dintre anexele afectate de incendiu, a fost identificat trupul carbonizat al proprietarului, un bărbat în vârstă de 89 de ani’, au precizat oficialii ISU Suceava.

Cauza probabilă de izbucnire a focului a fost folosirea intenţionată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul. AGERPRES/FOTO ISU SV

Etichete:
Întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin s-a încheiat fără a fi menţionată încetarea focului în Ucraina
Prim plan sâmbătă, 16 august 2025, 06:53

Întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin s-a încheiat fără a fi menţionată încetarea focului în Ucraina

UPDATE – Îndelung aşteptata întâlnire dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, de vineri, s-a încheiat fără nicio menţiune despre o...

Întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin s-a încheiat fără a fi menţionată încetarea focului în Ucraina
(UPDATE) Iaşi: Hala afectată de incendiu era folosită de o firmă de curierat
Prim plan vineri, 15 august 2025, 15:24

(UPDATE) Iaşi: Hala afectată de incendiu era folosită de o firmă de curierat

UPDATE: Hala situată pe strada Trei Fântâni din municipiul Iaşi, în care vineri după amiaza a izbucnit un incendiu, era folosită de o firmă...

(UPDATE) Iaşi: Hala afectată de incendiu era folosită de o firmă de curierat
Cresc temperaturile în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei
Prim plan vineri, 15 august 2025, 12:15

Cresc temperaturile în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 15-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 15 august,...

Cresc temperaturile în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei
Neamţ: Mai multe bazine din Ştrandul Piatra-Neamţ, închise de DSP din cauza apei neconforme
Prim plan vineri, 15 august 2025, 11:29

Neamţ: Mai multe bazine din Ştrandul Piatra-Neamţ, închise de DSP din cauza apei neconforme

Bazinele pentru copii şi cele din zona VIP din Ştrandul Piatra-Neamţ sunt, închise începând de vineri, de reprezentanţii Direcţiei de...

Neamţ: Mai multe bazine din Ştrandul Piatra-Neamţ, închise de DSP din cauza apei neconforme
Prim plan vineri, 15 august 2025, 11:15

(AUDIO) Românii se bucură de minivacanța de Sfânta Maria: Jandarmii suceveni vin cu recomandări

De astăzi, românii se bucură de minivacanța de Sfânta Maria, mulți dintre ei s-au pornit spre destinațiile turistice de la noi din țară....

(AUDIO) Românii se bucură de minivacanța de Sfânta Maria: Jandarmii suceveni vin cu recomandări
Prim plan vineri, 15 august 2025, 10:41

Guvernul intenţionează să suspende unele proiecte care trebuiau făcute cu bani din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă

Este supărare mare în rândul primarilor după ce au aflat că guvernul intenţionează să suspende şi unele proiecte care trebuiau făcute cu...

Guvernul intenţionează să suspende unele proiecte care trebuiau făcute cu bani din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
Prim plan vineri, 15 august 2025, 10:29

MIPE: Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pot fi utilizate până la 31 august 2025

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, reamintesc părinţilor că sumele de...

MIPE: Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pot fi utilizate până la 31 august 2025
Prim plan vineri, 15 august 2025, 10:11

Noi măsuri fiscale propuse de guvernul Bolojan

Ministerul Finanțelor a publicat noi propuneri de taxe și impozite ce ar urma să fie incluse în pachetul 2 cu măsuri de reducere a deficitului....

Noi măsuri fiscale propuse de guvernul Bolojan