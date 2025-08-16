Suceava: Un bărbat a murit în urma unui incendiu la Valea Putnei

Publicat de Andreea Drilea, 16 august 2025, 10:06

Un bărbat în vârstă de 89 de a murit în urma unui incendiu produs, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în localitatea Valea Putnei, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

Potrivit sursei citate, la faţa locului au intervenit pompierii militari ai Secţiei Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Pojorâta, cu cinci autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD.

‘La sosirea echipajelor, ardeau generalizat două anexe gospodăreşti şi acoperişul locuinţei, cu pericol de propagare la o clădire din apropiere. Au ars cele două anexe gospodăreşti, ce înglobau un adăpost de animale, magazii de lemne şi un depozit de furaje, precum şi acoperişul casei de locuit, pe o suprafaţă totală de aproximativ 180 de metri pătraţi. S-au degradat elemente de construcţie, circa 30 de metri cubi de lemn de foc, o tonă de cereale şi o tonă de plante furajere. Din nefericire, într-una dintre anexele afectate de incendiu, a fost identificat trupul carbonizat al proprietarului, un bărbat în vârstă de 89 de ani’, au precizat oficialii ISU Suceava.

Cauza probabilă de izbucnire a focului a fost folosirea intenţionată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul. AGERPRES/FOTO ISU SV