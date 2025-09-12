Fonduri UE: Spitalele scoase din PNRR, direcționate către Programul Operațional Sănătate

Spitalul Județean Vaslui se află pe lista unităților medicale ale căror proiecte nu mai pot fi finanțate prin PNRR și vor fi transferate pe Programul Sănătate 2021-2027.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat măsura după o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerului Sănătății, constructori și manageri de spitale.

Decizia vizează opt proiecte medicale cu un stadiu de raportare sub 36%.

Premierul a explicat că fondurile PNRR trebuie utilizate până anul viitor, iar riscul pierderii banilor a impus găsirea unor soluții alternative.

El a precizat că Programul Sănătate 2021-2027 va asigura finanțarea acestor investiții. Într-o intervenție pentru postul nostru de radio, fostul manager al Spitalului Județean Vaslui, Ana Rinder, actual deputat PSD, a vorbit despre faptul că anunțul de astăzi reprezintă o veste bună, iar investiția va continua pe fonduri europene și nu va afecta bugetele județului:



(Radio Iași/FOTO arhivă)