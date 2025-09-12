Fonduri UE: Spitalele scoase din PNRR, direcționate către Programul Operațional Sănătate
12 septembrie 2025, 19:10
Spitalul Județean Vaslui se află pe lista unităților medicale ale căror proiecte nu mai pot fi finanțate prin PNRR și vor fi transferate pe Programul Sănătate 2021-2027.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat măsura după o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerului Sănătății, constructori și manageri de spitale.
Decizia vizează opt proiecte medicale cu un stadiu de raportare sub 36%.
Premierul a explicat că fondurile PNRR trebuie utilizate până anul viitor, iar riscul pierderii banilor a impus găsirea unor soluții alternative.
El a precizat că Programul Sănătate 2021-2027 va asigura finanțarea acestor investiții. Într-o intervenție pentru postul nostru de radio, fostul manager al Spitalului Județean Vaslui, Ana Rinder, actual deputat PSD, a vorbit despre faptul că anunțul de astăzi reprezintă o veste bună, iar investiția va continua pe fonduri europene și nu va afecta bugetele județului:
(Radio Iași/FOTO arhivă)