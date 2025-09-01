Preşedintele Nicuşor Dan: România poate, prin poziţia sa geografică, să contribuie la reconstrucţia Ucrainei

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2025, 18:45

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat luni că România poate contribui, prin poziţia sa geografică, la reconstrucţia Ucrainei.

‘Am vorbit puţin şi de reconstrucţia Ucrainei. România poate, prin poziţia sa geografică, să contribuie la acest proces. Portul Constanţa care este cel mai mare port la Marea Neagră şi Dunărea care conectează cu vestul Europei şi oferă o modalitate ieftină de transport, care va fi utilă în momentul reconstrucţiei Ucrainei’, a afirmat şeful statului, în conferinţa de presă comună cu şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Baza militară de la Mihail Kogălniceanu.

El a subliniat faptul că România va începe din anul 2027 extragerea de gaze din Marea Neagră, ceea ce va conduce la securitatea energetică a ţării, dar şi a Europei.

‘Suntem la Marea Neagră, care este extrem de importantă pentru România şi pentru Europa, importantă pentru că, începând cu 2027, România o să înceapă să extragă gaz şi asta va contribui la securitatea energetică a României şi a Europei. Este importantă pentru că este comunicarea cea mai simplă, cea mai directă, în momentul în care va fi sigură, între Europa şi Asia Centrală’, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns luni în România şi a fost primită de preşedintele Nicuşor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu.

Cei doi oficiali s-au deplasat cu elicopterul la Constanţa, unde au vizitat Fregata ”Regele Ferdinand’, după care au revenit la Baza militară de la Mihail Kogălniceanu.

Începând de vineri, şefa Executivului comunitar a vizitat Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania şi Bulgaria.

Potrivit Reprezentanţei Comisiei Europene în România, vizitele sale au evidenţiat ”sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus”. (Agerpres/ FOTO presidency.ro)