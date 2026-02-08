Ascultă Radio România Iași Live
Peninsula Iberică se confruntă cu cea de-a treia furtună devastatoare

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 februarie 2026, 08:54

Peninsula Iberică se confruntă în aceste zile cu cea de-a treia furtună devastatoare. Mulţi specialişti spun că ar putea fi vorba de cel mai ploios început de an din istorie. Şi Grecia şi Germania sunt afectate.

Ciprian Sasu are detalii: În Spania, multe regiuni au fost inundate, iar 10.000 de persoane au fost evacuate de urgenţă. În Málaga, o femeie şi-a pierdut viaţa în timp ce încerca să-şi salveze câinele luat de ape. În timpul vijeliei provocate de această ultimă furtună denumită Marta, viteza vântului s-a apropiat de 100 de kilometri pe oră. La nivel naţional au fost închise aproape 170 de drumuri. Fermierii spanioli spun că pagubele pe care le-au înregistrat sunt de zeci sau chiar sute de milioane de euro. Situaţia este similară şi în Portugalia, unde 1.000 de oameni au fost nevoiţi să se refugieze din calea puhoaielor. Bilanţul în peninsulă indică cel puţin 11 morţi în timpul celor trei furtuni. Grecia a fost şi ea afectată de vremea extremă şi de alunecări de teren; un bărbat şi-a pierdut viaţa în Kefalonia, după ce maşina lui a fost luată de ape pe stradă. Condiţiile meteo au creat probleme şi în Germania. Ministerul român de Externe a avertizat sâmbătă că mai multe zboruri sunt anulate pe aeroportul Berlin-Brandenburg. MAE a recomandat cetăţenilor români să verifice starea zborurilor înainte de a se deplasa spre aeroport. (Rador/ FOTO imagine generată cu AI)

