Noul ghid de finanţare pentru programul Rabla, dedicat persoanelor fizice, a fost postat spre consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 august 2025, 10:48

Noul ghid de finanţare pentru programul naţional de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, pe scurt Rabla, dedicat persoanelor fizice, a fost postat spre consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului.

Valoarea ecotichetelor pentru achiziţia unei maşini noi s-a modificat doar în cazul autoturismelor pur electrice, la care suma acordată de stat a scăzut la 18.500 de lei, de la 25.500 de lei.

În schimb, la achiziţia unei maşini plug-in Hybrid sau a unei motociclete electrice, cumpărătorul va beneficia de un voucher de 15.000 de lei pentru un autovehicul Hybrid 12.000, iar pentru unul cu motor termic, inclusiv GPLS, sau o motocicletă, 10.000 de lei.

Potrivit ministrului Mediului, Diana Buzoianu, prin programul Rabla, care va fi relansat efectiv în septembrie, au fost scoase din circulaţie în cei 20 de ani de funcţionare peste un milion de maşini vechi.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

