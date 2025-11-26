Negocierile de pace pentru Ucraina avansează rapid

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2025, 09:25

Negocierile de pace pentru Ucraina avansează rapid, potrivit preşedintelui american Donald Trump, care spune că mai sunt câteva puncte de clarificat în discuţiile cu Kievul şi că săptămâna viitoare îşi va trimite emisarul special la Moscova.

Rusia a dat însă un prim semnal că, în continuare, nu este dispusă să renunţe la cererile sale, considerate de Ucraina şi de aliaţii europeni ai acesteia drept o capitulare.

Emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, se va deplasa săptămâna viitoare la Moscova, pentru a discuta despre planul de pace propus de americani, a declarat preşedintele Donald Trump, care a adăugat că este posibil ca ginerele său, Jared Kushner, să-l însoţească pe Witkoff, transmite Reuters. Cei doi au fost implicaţi, de altfel, în redactarea planului de pace şi s-au întâlnit, în Florida, cu emisarul lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev. Bloomberg scrie în ediţia sa de ieri că Witkoff chiar i-ar fi sfătuit pe ruşi cum să îi „vândă” lui Donald Trump planul de pace, despre care numeroşi analişti din presa internaţională, dar şi oficiali occidentali şi politicieni americani, afirmă că, în varianta sa iniţială, conţinea aproape toate pretenţiile Moscovei. Între timp, planul a suferit modificări în urma negocierilor dintre Statele Unite şi Ucraina, iar preşedintele Donald Trump a declarat ieri că mai sunt doar câteva aspecte care trebuie convenite. Donald Trump a adăugat că Rusia a fost de acord să facă unele concesii, dar nu a precizat despre ce este vorba. Totodată, liderul american a anunţat că nu există vreun termen-limită pentru încheierea negocierilor, după ce, anterior, îi dăduse Ucrainei până mâine să accepte planul. În ceea ce priveşte Rusia, ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a spus că planul trebuie să respecte „litera şi spiritul” înţelegerii la care Donald Trump şi Vladimir Putin ar fi ajuns în cursul întrevederii pe care au avut-o în Alaska în august. Lavrov a sugerat că, în caz contrar, Moscova ar putea respinge planul de pace.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)