Neamț: Peste 20 de primării au calculat greșit taxele și impozitele locale

Publicat de Andreea Drilea, 22 februarie 2026, 08:34

Creșterile impozitelor locale, suprapuse peste blocaje tehnice și informații afișate contradictoriu pe ghișeul.ro, au adus un început de an tensionat pentru mulți contribuabili.

În unele cazuri, oamenii au aflat târziu că au de plătit sume duble sau chiar triple față de anul trecut.

O situație inedită întâlnim în județul Neamț, unde peste 20 de primării au calculat greșit taxele și impozitele locale.

Prefectura a descoperit acest lucru și a cerut corecturi urgente.

Reporter: Gianina Buftea – În urma verificărilor efectuate, au fost constatate neconformități privind aplicarea scutirilor pentru persoanele cu handicap, stabilirea cuantumului impozitului pe clădiri, determinarea taxei de eliberare a certificatelor de urbanism, stabilirea eronată a coeficienților de corecție utilizați la calculul impozitelor și taxelor locale, precum și stabilirea în cuantum neconform a taxei de salubrizare pentru locuințele temporare.

De asemenea, au fost identificate situații privind neindexarea limitelor minime și maxime ale amenzilor.

Aplicarea unor modalități nelegale de reducere a acestora, precum și omisiunea stabilirii exacte a cotelor sau a valorilor cuprinse între limitele prevăzute de Codul Fiscal.

Consiliile locale prinse pe pas greșit sunt Ion Creangă, Români, Urecheni, Săvinești, Tașca, Poienari, Bălțătești, Răucești, Cordun, Bârgăuani, Pipirig, Dumbrava Roşie, Tupilați, Drăgănești, Făurei, Boghicea, Tarcău, Poiana Teiului, Stănița și Moldoveni.

Rador/FOTO ghiseul.ro