Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Neamț: Peste 20 de primării au calculat greșit taxele și impozitele locale

Neamț: Peste 20 de primării au calculat greșit taxele și impozitele locale

Neamț: Peste 20 de primării au calculat greșit taxele și impozitele locale

Publicat de Andreea Drilea, 22 februarie 2026, 08:34

Creșterile impozitelor locale, suprapuse peste blocaje tehnice și informații afișate contradictoriu pe ghișeul.ro, au adus un început de an tensionat pentru mulți contribuabili.

În unele cazuri, oamenii au aflat târziu că au de plătit sume duble sau chiar triple față de anul trecut.

O situație inedită întâlnim în județul Neamț, unde peste 20 de primării au calculat greșit taxele și impozitele locale.

Prefectura a descoperit acest lucru și a cerut corecturi urgente.

Reporter: Gianina Buftea – În urma verificărilor efectuate, au fost constatate neconformități privind aplicarea scutirilor pentru persoanele cu handicap, stabilirea cuantumului impozitului pe clădiri, determinarea taxei de eliberare a certificatelor de urbanism, stabilirea eronată a coeficienților de corecție utilizați la calculul impozitelor și taxelor locale, precum și stabilirea în cuantum neconform a taxei de salubrizare pentru locuințele temporare.

De asemenea, au fost identificate situații privind neindexarea limitelor minime și maxime ale amenzilor.

Aplicarea unor modalități nelegale de reducere a acestora, precum și omisiunea stabilirii exacte a cotelor sau a valorilor cuprinse între limitele prevăzute de Codul Fiscal.

Consiliile locale prinse pe pas greșit sunt Ion Creangă, Români, Urecheni, Săvinești, Tașca, Poienari, Bălțătești, Răucești, Cordun, Bârgăuani, Pipirig, Dumbrava Roşie, Tupilați, Drăgănești, Făurei, Boghicea, Tarcău, Poiana Teiului, Stănița și Moldoveni.

Rador/FOTO ghiseul.ro

Etichete:
CMR: Respectarea programului de lucru – o condiţie esenţială pentru funcţionarea corectă a sistemului de sănătate
Prim plan duminică, 22 februarie 2026, 08:29

CMR: Respectarea programului de lucru – o condiţie esenţială pentru funcţionarea corectă a sistemului de sănătate

Reprezentanţii Colegiului Medicilor din România au transmis, sâmbătă, că respectarea programului de lucru reprezintă o condiţie esenţială...

CMR: Respectarea programului de lucru – o condiţie esenţială pentru funcţionarea corectă a sistemului de sănătate
Ministrul Sănătăţii: Violenţa împotriva personalului medical nu va fi tolerată
Prim plan duminică, 22 februarie 2026, 08:23

Ministrul Sănătăţii: Violenţa împotriva personalului medical nu va fi tolerată

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a transmis, sâmbătă seara, că violenţa împotriva medicilor şi asistenţilor nu va fi niciodată...

Ministrul Sănătăţii: Violenţa împotriva personalului medical nu va fi tolerată
EXCLUSIV (VIDEO) Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, despre cum a reușit România să fie inclusă în mecanismul EastInvest pe ultimă sută de metri
Prim plan sâmbătă, 21 februarie 2026, 15:52

EXCLUSIV (VIDEO) Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, despre cum a reușit România să fie inclusă în mecanismul EastInvest pe ultimă sută de metri

Guvernul a decis ca România să intre în programul european EastInvest, un fond de aproximativ 28 de miliarde de euro în instrumente financiare...

EXCLUSIV (VIDEO) Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, despre cum a reușit România să fie inclusă în mecanismul EastInvest pe ultimă sută de metri
(FOTO) Incendiu la un apartament de pe șoseaua Nicolina din Iași
Prim plan sâmbătă, 21 februarie 2026, 12:21

(FOTO) Incendiu la un apartament de pe șoseaua Nicolina din Iași

Un apartament situat la etajul 7 al unui bloc de pe șoseaua Nicolina, din municipiul Iași, a fost cuprins, astăzi, de flăcări. Pompierii au...

(FOTO) Incendiu la un apartament de pe șoseaua Nicolina din Iași
Prim plan sâmbătă, 21 februarie 2026, 09:24

Drumuri județene sub zăpadă: reacția președintelui CJ Vrancea

Modul în care s-a desfășurat deszăpezirea în urma episodului de iarnă din ultimele zile a stârnit nemulțumiri în mai multe județe ale...

Drumuri județene sub zăpadă: reacția președintelui CJ Vrancea
Prim plan sâmbătă, 21 februarie 2026, 08:54

Poliţia recomandă populaţiei să se informeze înainte de a pleca la drum în acest weekend; atenţionare meteo cod galben

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române le recomandă şoferilor ca, înainte de a porni în călătorie, pentru a avea o deplasare în siguranţă...

Poliţia recomandă populaţiei să se informeze înainte de a pleca la drum în acest weekend; atenţionare meteo cod galben
Prim plan sâmbătă, 21 februarie 2026, 08:47

Ana-Maria Hanganu, profesor de Educație plastică la Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetățuii, județul Iași, este Profesorul debutant al anului din mediul rural

Ana-Maria Hanganu, profesor de Educație plastică la Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetățuii, județul Iași, este...

Ana-Maria Hanganu, profesor de Educație plastică la Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetățuii, județul Iași, este Profesorul debutant al anului din mediul rural
Prim plan sâmbătă, 21 februarie 2026, 08:41

Rogobete anunţă un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va declanşa un control naţional fără precedent pentru a depista medicii care...

Rogobete anunţă un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice