METEO: Cod galben de intensificări ale vântului

METEO: Cod galben de intensificări ale vântului

Publicat de Andreea Drilea, 13 septembrie 2025, 10:48

Prognoză specială

Interval de valabilitate: 13 septembrie, ora 20 – 14 septembrie, ora 8

Vremea va fi normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil și cu totul izolat vor fi posibile ploi slabe. Spre dimineață, cerul se va degaja treptat. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 14 septembrie, ora 8 – 14 septembrie, ora 20
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului și hărții

 

         Pe parcursul zilei de duminică (14 septembrie), în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 90…100 km/h.
