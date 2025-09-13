METEO: Cod galben de intensificări ale vântului

Publicat de Andreea Drilea, 13 septembrie 2025, 10:48

Prognoză specială

Interval de valabilitate: 13 septembrie, ora 20 – 14 septembrie, ora 8

Vremea va fi normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil și cu totul izolat vor fi posibile ploi slabe. Spre dimineață, cerul se va degaja treptat. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări.