METEO: Cod galben de intensificări ale vântului
Publicat de Andreea Drilea, 13 septembrie 2025, 10:48
Prognoză specială
Interval de valabilitate: 13 septembrie, ora 20 – 14 septembrie, ora 8
Vremea va fi normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil și cu totul izolat vor fi posibile ploi slabe. Spre dimineață, cerul se va degaja treptat. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Pe parcursul zilei de duminică (14 septembrie), în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 90…100 km/h.
