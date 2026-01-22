Ascultă Radio România Iași Live
Marina franceză a interceptat în Marea Mediterană un petrolier suspectat că ar aparţine „flotei fantomă” a Rusiei

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 ianuarie 2026, 18:45

Marina franceză a interceptat astăzi în Marea Mediterană un petrolier provenind din Rusia şi suspectat că ar aparţine „flotei fantomă” prin care Moscova îşi finanţează războiul asupra Ucrainei. Anunţul a fost făcut de preşedintele Emmanuel Macron.

Daniela Coman vine cu detalii de la Paris: Nava se află sub sancţiuni internaţionale şi este suspectă că arborează un pavilion fals. Operaţiunea de interceptare a vaporului fantomă a avut loc în largul mării, cu ajutorul mai multor aliaţi ai noştri, în strictă conformitate cu Convenţia Naţiunilor Unite privind dreptul mării, a explicat preşedintele Macron. Autorităţile franceze au deschis o anchetă judiciară, iar nava a fost deviată, a mai precizat liderul francez în mesajul său. Suntem hotărâţi să impunem respectarea dreptului internaţional şi să garantăm eficienţa sancţiunilor. Activităţile flotei fantomă a Rusiei contribuie la finanţarea războiului de agresiune împotriva Ucrainei, a subliniat preşedintele Macron. Anunţul privind interceptarea de către marina franceză a vaporului rusesc, ce trecea prin apele teritoriale franceze pentru a transporta petrol, încălcând sancţiunile impuse de Uniunea Europeană, a venit exact în momentul în care preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, îşi termina discursul la tribuna Forumului Economic Mondial de la Davos, cu regretul că puterile occidentale nu fac destul pentru a opri petrolierele ruseşti, datorită cărora Vladimir Putin face rost de bani pentru a continua războiul împotriva ţării sale. (Rador/ FOTO AI)

