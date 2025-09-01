La Parlament s-a încheiat seria şedinţelor în care premierul a angajat răspunderea Guvernului pentru al doilea pachet fiscal

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2025, 20:15

UPDATE – La Parlament s-a încheiat, în urmă cu puţin timp, seria şedinţelor de plen în care premierul Ilie Bolojan a angajat răspunderea Guvernului pentru al doilea pachet fiscal, menit să ducă la scăderea deficitului bugetar.

Şeful executivului a prezentat pe scurt principalele măsuri şi argumentele pentru promovarea fiecăruia dintre cele cinci inţiative care vizează reforme în cinci domenii importante: pensionarea magistraţilor, sănătate, guvernanţa corporativă a întreplinderilor de stat, organizarea unor agenţii de stat şi fiscalitate.

După asumarea răspunderii, în termen de trei zile se pot depune eventuale moţiuni de cenzură la adresa Guvernului. Dacă nu sunt iniţiate astfel de demersuri sau dacă moţiunile nu obţin un vot majoritar în Parlament, legile se consideră adoptate. AUR a anunţat că intenţionează să depună patru moţiuni de cenzură, deoarece parlamentarii formaţiunii susţin doar unul dintre cele cinci proiecte, cel care prevede creşterea vârstei de pensionare şi scăderea cuantumului pensiei pentru magistraţi. (Rador)

În această seară guvernul îşi va angaja răspunderea pentru cele cinci proiecte – şedinţa este programată chiar în prima zi a noii sesiuni, iar procedura se anunţă diferită faţă de cea de la prima asumare, în luna iulie.

De la ora 19:00, aici, la Parlament, sunt programate 5 şedinţe comune separate pentru cele 5 proiecte legislative pentru care executivul condus de premierul Ilie Bolojan îşi va angaja răspunderea. Primul proiect de lege vizează pensiile magistraţilor prin care se prelungeşte vârsta de pensionare a acestora la 65 de ani, cu o perioadă de tranziţie de 10 ani, iar pensia va fi limitată la 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

Al doilea proiect şi implicit a doua şedinţă comună vizează reforma în sănătate. Guvernul îşi va angaja răspunderea şi pentru proiectul de lege privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, dar şi pentru proiectul de lege primind eficientizarea activităţii ANCOM, ANRE şi ASF. Al cincilea act normativ, aşadar a cincea şedinţă comună, vizează proiectul pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice.

Din opoziţie, AUR contestă procedura aleasă de executiv pentru promovarea celor cinci acte normative prin angajarea răspunderii şi susţine că este un demers fără precedent pentru un stat membru al Uniunii Europene. Totodată, cei din opoziţie contestă şi prevederile proiectelor, anunţând că vor fi depuse patru moţiuni de cenzură. Singurul document cu care AUR este de acord este cel referitor la schimbarea condiţiilor de pensionare ale procurorilor şi judecătorilor. (Rador/ FOTO gov.ro)