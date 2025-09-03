Ascultă Radio România Iași Live
În Parlament a fost constituită comisia specială „România fără violenţă"

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2025, 14:10

În Parlament a fost constituită comisia specială „România fără violenţă”, în contextul creşterii alarmante a numărului de cazuri de violenţă domestică.

Iniţiativa a fost susţinută de toate grupurile parlamentare.

Obiectul de activitate se referă la analizarea legislaţiei, avizarea iniţiativelor aflate în dezbatere şi propunerea de măsuri noi pentru combaterea violenţei domestice şi a violenţei de gen.

Deputatul liberal Alina Gorghiu a subliniat că urgenţa constituirii comisiei este confirmată de peste 61.000 de cazuri de violenţă domestică în primele şase luni ale acestui an şi o creştere cu 110 procente a nerespectării ordinelor de protecţie în ultimii patru ani.

Alina Gorghiu: De astăzi, vă asigur că nu o să mai ascundem violenţa sub preş, că Parlamentul, prin această comisie, va fi vocea victimelor, va fi vocea societăţii civile, va fi vocea femeilor şi a copiilor abuzaţi de familie, de parteneri, de soţi, de apropiaţi, de oamenii la care ţin cel mai mult.

25 de membri din toate grupurile parlamentare vor face parte din comisia condusă de Alina Gorghiu. Perioada de funcionare va fi timp de un an, cu posibilitatea prelungirii. (Rador/ FOTO arhiva/ gov.ro)

