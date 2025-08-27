Ascultă Radio România Iași Live
Ilie Bolojan: România va rămâne susţinător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova şi al românilor de peste Prut

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 august 2025, 13:54

România va rămâne un susţinător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova şi al românilor de peste Prut, a afirmat, miercuri, prim-ministrul Ilie Bolojan.

Şeful Executivului a transmis un mesaj la împlinirea a 34 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova.

‘România va rămâne susţinător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova şi al românilor de peste Prut aşa cum a dovedit în cei 34 de ani de la proclamarea independenţei statului. Legătura unică de limbă, cultură, istorie şi tradiţii a creat spaţiul prieteniei şi solidarităţii între statele noastre. Sprijinul ferm, aplicat şi multidimensional al României pentru parcursul european al Republicii Moldova, este, aşadar, pasul firesc al relaţiei noastre frăţeşti’, a declarat premierul în mesajul menţionat.

Acesta reiterat sprijinul României pentru parcursul european al Chişinăului.

‘Aşa cum am spus răspicat şi acum câteva zile la Chişinău, indiferent de vremuri, vom înfrunta împreună provocările şi vom continua să fim punctul de sprijin al fraţilor noştri de peste Prut care aspiră la o viaţă mai bună, la prosperitate, la drepturile şi libertăţile conferite de statutul european. La mulţi ani Republicii Moldova şi cetăţenilor săi!’, a precizat Ilie Bolojan. (Agerpres/ FOTO gov.ro)

