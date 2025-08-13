Ascultă Radio România Iași Live
Botoşani: Un camion încărcat cu bere s-a răsturnat, blocând circulaţia pe DN 28B

Botoşani: Un camion încărcat cu bere s-a răsturnat, blocând circulaţia pe DN 28B

Publicat de Andreea Drilea, 13 august 2025, 07:39 / actualizat: 13 august 2025, 8:51

UPDATE ora 8:30 – Traficul este oprit pe DN 28B Botoșani – Flămânzi, se estimează că ridicarea tirului cu o macara durează până la 5 ore (aprox ora 11).

Radio Iași/Gina Poenaru

Circulaţia pe drumul naţional DN 28 B, care face legătura între municipiul Botoşani şi oraşul Hârlău, este blocată, miercuri dimineaţă, după ce un camion s-a răsturnat pe partea carosabilă, informează Poliţia Română.

Autotrenul era încărcat cu 24 de tone de bere.

‘Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul este oprit pe DN 28B Botoşani – Flămânzi, în afara localităţii Copălău, judeţul Botoşani, după ce un autotren s-a răsturnat pe suprafaţa de rulare. La faţa locului se va deplasa un utilaj pentru repunerea pe roţi şi tractarea ansamblului rutier.

Se estimează reluarea circulaţiei după ora 09.00′, informează Poliţia Română.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani susţin că şoferul camionului a fost uşor rănit, însă a refuzat transportul la spital.

‘La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Botoşani, cu o autospecială de stingere şi modul de descarcerare, dar şi o ambulanţă şi o ambulanţă SMURD, precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Copălău. Aceştia au constat faptul că nu erau persoane încarcerate. Şoferul autoturismului a primit îngrijiri medicale la faţa locului, dar a refuzat transportat la spital’, au precizat oficialii ISU. AGERPRES/FOTO ISU BT

