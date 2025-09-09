(AUDIO/VIDEO) „Marșul Vieții”, la Iași – 84 de ani de la pogromul din 1941

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2025, 11:02

Cea de-a XI-a ediției a „Marșului Vieții”, a marcat astăzi, la Iași, 84 de ani de la Pogromul din iunie 1941, când peste 13 mii de evrei au fost uciși în propriile case, pe străzi sau în curtea Poliției.

La Cimitirul Evreiesc, au avut loc momente religioase, depuneri de coroane şi alocuţiuni ale oficialităţilor şi invitaţilor.

Inițiatorul „Marșului Vieții”, rabinul Josef Wasserman, a menționat importanța comemorării unor astfel de evenimente, mai ales pentru tânăra generație: ”Fiecare are principiul lui, fiecare om e o lume întreagă. Noi am făcut în Dorohoi și în Botoșani ce am făcut, dar nimic nu seamănă cu Pogromul din Iași, care este unul dintre cel mai greu Pogrom din toată Europa, nu din România. De aceea sunt bucuros, cu toate că a început anul școlar și mulți nu au putut veni din cauza școlilor, cu toate asta văd populația, locuitorii din Iași, îi respect, îi mulțumesc că ei ne ajută să nu uităm niciodată acele zile negre care s-au întâmplat în Iași în 1941.”

„Marșul Vieții”, programat inițial pentru luna iunie, a fost amânat din cauza conflictului din Israel.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)