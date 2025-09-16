Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Înscrieri la Centrul de Excelență Negruzzi (CEN), anul școlar 2025-2026

(AUDIO) Înscrieri la Centrul de Excelență Negruzzi (CEN), anul școlar 2025-2026

(AUDIO) Înscrieri la Centrul de Excelență Negruzzi (CEN), anul școlar 2025-2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 septembrie 2025, 13:03

Centrul de Excelență Negruzzi (CEN) își redeschide porțile în anul școlar 2025-2026.

Testarea elevilor de clasa a III-a și a IV-a pentru admiterea în Centrul de Excelență Negruzzi se va susține pe data de 27 septembrie 2025, între orele 9.00– 10.30.

Înscrierile pentru testare se transmit în sistem online (link pe site-ul Colegiului Negruzzi), în perioada 15 – 23 septembrie 2025. În cazuri speciale, se pot depune cereri la secretariat, în intervalul orar 12.00-14.00 din perioada de înscrieri.

Acest demers educațional are drept obiectiv general conturarea unui context academic adecvat pentru identificarea și susținerea performanței intelectuale, cu intenția de a genera proiecte, activități, conferințe, seminarii didactice, oportunități de formare și perpetuare a elitelor intelectuale din sfera școlară.

Centrul este coordonat de prof. dr. Camelia Gavrilă, directorul colegiului și a pornit prin constituirea departamentului de matematică-științe, în complementaritate cu activități și inițiative din alte domenii ale cunoașterii.

Departamentul de matematică este coordonat, începând din acest an, de către prof. dr. Ioana Anton și prof. Ciprian Baghiu, în calitate de secretar științific.

Consultant pentru învățământul primar – prof. Raluca Iarovoi.

Consultant în domeniul lingvistic, pentru dezvoltarea competențelor și achizițiilor de limbă engleză specifice competițiilor internaționale – prof. dr. Anca Voicu-Ghenghea.

”În anul școlar 2025-2026, se continuă formatul anterior – câte două grupe de pregătire la disciplina matematică, pentru fiecare nivel – 50 de locuri la clasa a III-a și 50 de locuri la clasa a IV-a. În premieră, începând din acest an școlar, prin contribuția prof. dr. Anca Voicu-Ghenghea, vor fi susținute diferite ateliere de formare și dezvoltare a competențelor lingvistice de limbă engleză, necesare în concursuri și olimpiade internaționale din domeniul matematicii”, preciza prof.dr. Camelia Gavrilă, într-un interviu realizat de redactorul Radio Iași, Petronela Cotea Mihai.

Activitățile didactice vor presupune (selectiv):

– 23 de lecții finalizate cu teme evaluate de profesorii Centrului

– Teste periodice, concursuri

– Jocuri logice, probleme de perspicacitate

– Întâlniri și dialoguri matematice cu elevii din anii de gimnaziu

– Acordarea unui certificat/ diplomă de absolvire a cursurilor Centrului

Elevii selectați se vor bucura de explorări interesante sub aspect științific, abordări teoretice și ludice ale tipurilor variate de probleme specifice matematicii competiționale, experiențe variate de dezvoltare a creativității și raționamentului, oferite de o echipă valoroasă formată din 37 de profesori:

Clasa a IV-a: Anton Ioana Cătălina, Baghiu Ciprian, Brădățean Corneliu, Maxim Bogdan, Nechita Remus, Plugariu Andrei, Precupanu Codrin, Stanciu Mălina, Bendescu Alina, Chirilă Laura, Iarovoi Raluca, Rus Mihaela, Savin Adriana, Vîlcu Gabriela.

Clasa a III-a: Știfiuc Gabriela, Rotaru Ana, Caras Creola, Bendescu Marius, Hudișteanu Domnica, Solomon Cristina, Rusu Coca, Manolache Mimia, Palaga Daniela, Tudose Elena, Gîtlan Nadia, Mihalache Nadia, Mustață Silvia, Cheptanariu Jenița, Penu Iuliana, Doroșincă Cătălina, Dina Corina, Savu Diana, Crețu Cristina, Barbu Diana, Priceputu Monica, Buburuzanu Carmen, Nechifor Alina.

În anul școlar 2025-2026, se continuă formatul anterior – câte două grupe de pregătire la disciplina matematică, pentru fiecare nivel – 50 de locuri la clasa a III-a și 50 de locuri la clasa a IV-a.

Pentru că acest proiect se bucură de un real succes în rândul copiilor pasionați de științe, raționamente logice, de provocări matematice și dornici de competiție, în acest an școlar se deschide o nouă linie de susținere a excelenței în matematică: o grupă de gimnaziu, destinată studiului aprofundat al temelor de olimpiadă și concurs, pentru elevii negruzziști din clasele a V-a și a VI-a care sunt capabili de performanță înaltă. Această grupă va fi selectată la finalul lunii septembrie, iar lecțiile vor fi susținute de profesorii colegiului, toate informațiile fiind transmise prin intermediul profesorilor de la clasă.

 

(Radio Iași/ Petronela Cotea Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Târgul de Carte Gaudeamus Radio România – Iași
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 11:17

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România – Iași

Cea de a cincea ediție a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, organizată în Iași, va avea loc în perioada 17 – 21 septembrie, în cea...

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România – Iași
Colegiul Național ”Costache Negruzzi„ Iași deschide înscrierile la Centrul de Excelență la matematică
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 10:59

Colegiul Național ”Costache Negruzzi„ Iași deschide înscrierile la Centrul de Excelență la matematică

Colegiul Național ”Costache Negruzzi” din Iași începe, astăzi, sesiunea de înscriere a elevilor din clasele a III-a și a IV-a, care doresc...

Colegiul Național ”Costache Negruzzi„ Iași deschide înscrierile la Centrul de Excelență la matematică
Persoanele cu venituri reduse mai au la dispoziţie mai puţin de două săptămâni în care pot depune cererile pentru tichetul de energie
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 10:52

Persoanele cu venituri reduse mai au la dispoziţie mai puţin de două săptămâni în care pot depune cererile pentru tichetul de energie

Persoanele cu venituri reduse mai au la dispoziţie mai puţin de două săptămâni în care pot depune cererile pentru tichetul de energie....

Persoanele cu venituri reduse mai au la dispoziţie mai puţin de două săptămâni în care pot depune cererile pentru tichetul de energie
O seară de excepție pentru copiii vulnerabili: Gala Zâmbet în Dar – Salvați Copiii Iași
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 10:37

O seară de excepție pentru copiii vulnerabili: Gala Zâmbet în Dar – Salvați Copiii Iași

Vinerea aceasta, la Iași, comunitatea își unește din nou forțele pentru copiii vulnerabili. Gala Zâmbet în Dar, organizată de Salvați Copiii...

O seară de excepție pentru copiii vulnerabili: Gala Zâmbet în Dar – Salvați Copiii Iași
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 09:54

Moţiunea simplă la adresa ministrului educaţiei Daniel David a fost respinsă în Senat

Moţiunea simplă la adresa ministrului educaţiei Daniel David a fost respinsă în Senat. Ministrul anunţase că demisionează dacă moţiunea...

Moţiunea simplă la adresa ministrului educaţiei Daniel David a fost respinsă în Senat
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 07:44

Armata israeliană a lansat marți dimineaţă o ofensivă pentru a ocupa oraşul Gaza

Armata israeliană a lansat în această dimineaţă o ofensivă la sol pentru a ocupa oraşul Gaza, relatează agenţia americană de presă Axios,...

Armata israeliană a lansat marți dimineaţă o ofensivă pentru a ocupa oraşul Gaza
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 07:17

„Laborator” – expoziție de știință interactivă și distractivă la Palatul Culturii din Iași

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu „Doti”, invită copiii la o nouă ediție a expoziției „Laborator”,...

„Laborator” – expoziție de știință interactivă și distractivă la Palatul Culturii din Iași
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 07:03

TUIASI găzduiește Babson Symposium for Entrepreneurship Educators

În perioada 15–18 septembrie, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) găzduiește cursul Babson Symposium for...

TUIASI găzduiește Babson Symposium for Entrepreneurship Educators