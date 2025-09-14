(AUDIO/FOTO) IGSU și DSU: investiții esențiale pentru modernizarea sistemului de urgență

Publicat de Andreea Drilea, 14 septembrie 2025, 09:03

Accesul la facilităţi moderne şi echipamente de ultimă generaţie, competitive pentru salvarea de vieţi umane şi bunuri, reprezintă cheia unor intervenţii reuşite ale pompierilor militari, a declarat la Botoşani, șeful IGSU, general Dan-Paul Iamandi, prezent la inaugurarea noului sediu ISU din judeţ.

Investiția, de peste 6 milioane de euro, este parte a programului național de modernizare a infrastructurii critice de intervenție finanțat prin acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Dan Paul Iamandi: ”Ne-am propus 100 de astfel de noi subunități, vom vedea pentru câte din acestea vom putea identifica și finanțare, dar este clar că România merge, zicem noi, într-o direcție bună, pompierii din România sunt unii dintre cei mai buni la nivelul european.”

În context, şeful DSU, Raed Arafat, a ţinut să sublinieze importanţa investiţiei în noul sediu ISU Botoşani, dar şi necesitatea altor asemenea alocări derulate în sprijinul sistemului de urgenţă la nivel național.

Raed Arafat: ”Adaptabilitatea noastră, flexibilitatea noastră ca instituție trebuie să fie maximă, pentru că lucrurile se mișcă foarte rapid, riscurile cresc, provocările devin din ce în ce mai serioase. Și să nu uităm că avem la granița noastră un război, care și acela ne avertizează în fiecare zi să fim pregătiți și să fim atenți.”

Raed Arafat a amintit că alte clădiri utilizate de jandarmerie şi poliţie vor intra în stadiul de modernizare, investiţii susţinute de Banca Mondială, fonduri europene sau alte linii de finanţare: ”Să aveți încredere că dotările care au intrat, valoarea lor a fost peste un miliard de euro în sistemul de urgență. Peste un miliard de euro care au venit cu mașini de pompieri, cu echipamente, cu roboți de intervenție, care deja pot să spun, cel puțin într-o singură situație, au salvat vreo șapte pompieri, cu echipamente pentru aviația Ministerului de Interne, cu sedii care depășesc cele un miliard de euro, pentru că una este fondurile europene, alta este împrumutul de la Banca Mondială.”

Clădirea din Botoșani este a șaptea finalizată dintr-un total de 35 de sedii esențiale pentru pregătirea și intervenția în caz de urgență, care urmează să fie modernizate sau reconstruite în perioada următoare.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO Gina Poenaru)