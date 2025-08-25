Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 25 august 2025, 15:35

Aproximativ 150 de cadre didactice au pichetat astăzi pentru a 17-a zi sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, nemulţumiţi de Legea 141, care prevede, printre altele, mărirea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână, comasarea claselor şi creşterea numărului de elevi într-o clasă.

Reporterul RRA Felicia Mocanu a stat de vorbă cu o parte dintre profesorii veniţi să ceară demisia Ministrului Educaţiei şi abrogarea Legei 141.

Ce materie predaţi?
-: Geografie predau.

Veţi avea 20 de ore pe săptămână, aţi rămas în şcoală în care sunteţi sau sunteţi nevoiţi să vă umpleţi norma şi la alte şcoli?

-: În clazul meu nu a fost o problemă, am cele 20 de ore în şcoală, colegii care erau suplinitori au fost nevoiţi să mergă către repartiţii la nivel de judeţ. Pe tehnic este un deficit foarte mare de cadre didactice calificate, toate articolele care se referă la învăţământul preuniversitar ne supără foarte tare, cu 34 de elevi aproape că nu se poate face învăţământ de calitate. Ne simţim foarte umiliţi, ne dorim să fim respectaţi.

Protestele vor continua şi mâine în faţa Ministerului Educaţiei şi Cercetării între orele 10:00 şi 11:30. (Rador/ FOTO Diana Surdu/ RRA)

