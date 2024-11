„The Mask”. DOCUMENTAR CENZURAT ?!?

Update: Dovada înlăturării micro-documentarului „The Mask. Câteva adevăruri incomode” de pe canalul YouTube Nicolae Tomescu Management; a rămas dialogul Mikki Willis-Judy Mikovits…

*

Se afirmă că Facebook și Youtube blochează accesul utilizatorilor la documentarul „Plandemia”/„Pandemia planificată”. Vreau să înțeleg dacă, prin (re)publicarea mea, giganții rețelelor de socializare vor înlătura postarea, calificând-o drept „teoria conspirației”.

Documentarul „Plandemic” („Plandemia”/„Pandemia planificată”) dezvăluie felul în care pandemia de coronavirus este „hiperbolizată”; oamenii trebuie controlați prin intermediul fricii…

Materialul video a fost realizat de Mikki Willis…

Judy Mikovits a obținut, în 1991, titlul de doctor cu teza „Reglarea negativă a expresiei HIV în monocite”; a făcut parte, în anii ’80 ai secolului trecut, dintr-o echipă de specialiști americani care continua cercetările începute de Luc Montagnier/în 1983, acesta a descoperit virusul HIV/. Mikovits a intrat în mijlocul unui scandal (noiembrie 2011), atunci când a fost ținută cinci zile în arest, fără vreo acuzație formală; locuința i-a fost percheziționată, fără mandat, cercetătoarea fiind doar suspectată că ar fi furat caiete și un calculator dintr-un laborator; dosarul a fost clasat, dar cu interdicția judecătorească de a cere informații legate de el; o lună mai târziu, în decembrie 2011, jurnalul „Science” i-a retras o lucrare, la presiunea mai multor cercetători din diverse țări (momentul în care a fost declanșată denigrarea lui Judy Mikovits, biochimista invocând uneltirile din partea marilor companii farmaceutice („Big Pharma”) și ale lui Anthony Fauci (directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase – NIAID – deopotrivă coordonatorul celulei de criză federale care gestionează epidemia de coronavirus din S.U.A.), pe care Mikovits îl acuza că a facut presiuni prin 2011, înscenându-i inclusiv așa-zisul furt, numai pentru a o determina să renunțe la munca ei. În aprilie 2020, Judy Mikovits a lansat cartea intitulată „Plague of Corruption: Restoring Faith in the Promise of Science” („Flagelul corupției: restabilirea încrederii în promisiunea științei”).

Dincolo de războiul personal, de pretențiile academice ale biochimistei, se remarcă încercarea unor giganți ai Internetului de a cenzura documentarul video, în pofida „libertății de exprimare”. Google este invadat cu rezultate care califică „Plandemic” (acesta reflectă nu numai afirmațiile lui Judy Mikovits, ci și fragmente de declarații ale mai multor medici, revoltați de isteria întreținută, artificial, de autorități și mass-media) drept fake news. În replică, Dailymotion.com a păstrat documentarul… Apare și Bill Gates, cu a sa declarație celebră: „normalitatea se va reinstaura numai după ce vom fi vaccinat în masă întreaga populație a globului”; interesați sunt numeroși medici și cercetători, câtă vreme legislația americană nu pedepsește conflictele de interese din domeniu (Mikovits face referire la Legea „Bayh-Dole”; actul normativ – în vigoare din 1980 – le dă dreptul firmelor care au contracte cu statul /inclusiv la nivel federal/ și care au dobândit dreptul de proprietate asupra invențiilor cu finanțare federală să păstreze acest drept de proprietate; de asemenea, odată cu respectiva lege, agențiile federale americane pot conferi licențe exclusive în cazul invențiilor aflate în proprietatea guvernului S.U.A.)…

*

Am de gând să extind poziția exprimată de biochimistul Judy Mikovits (care, repet, a contribuit la înțelegerea HIV și a dinamitat industria „Big Pharma” – în și prin cartea „Flagelul corupției”)…

VIDEO „Masca. Câteva adevăruri incomode”

„Dacă ai făcut, vreodată, vreun vaccin antigripal, ai fost injectat – în mod implicit – cu viruși de tip CORONA.” (Judy Mikovits)

Medici din Statele Unite ale Americii: „Nu are niciun sens, chipurile purtăm mască pentru a ne proteja. Aici (în această sală), noi nu purtăm măști. De ce? Întrucât noi înțelegem principiile microbiologiei, imunologiei, ne dorim un sistem imunitar puternic. Sistemul nostru imunitar este obișnuit cu atingerile. Conviețuim cu bacteriile, streptococii, stafilococii, diferite bacterii și diferiți viruși. Răspunsul zilnic este reacția noastră la un stimul. Dacă suntem împiedicați să avem reacție, scade rezistența sistemului imunitar. Dacă suntem obligați să stăm în așa-numita carantină, săptămâni și luni întregi, sistemul imunitar devine tot mai inoperant. Ne găsim în situația de a sta acasă și de a ne spăla pe mâini, de o manieră viguroasă, ștergem biroul, canapeaua, masa, spălăm acele lucruri care ne ajută cel mai mult să supraviețuim.”… „Dacă nu ești imunodeficient, dacă nu ai atins o anumită vârstă, ar trebui să ieși din casă fără nicio mănușă sau mască; chiar dacă te încadrezi categoriilor amintite, nu trebuie să te ascunzi într-un adăpost, să porți mască și mănuși; purtatul măștilor și mănușilor reduce flora bacteriană, nu te lasă să interacționezi cu societatea, cu flora ta bacteriană, cu virușii – care îți pot fi prieteni, te protejează de alte boli; ai nevoie să te ajute, când ei dispar, nu te poți feri de alte infecții.”… „Când ieși din așa-numita carantină, când părăsești adăpostul, se produce schimbul de bacterii și de viruși, iar bolile proliferează.”… „Vă garantez că, după starea de urgență, bolile vor fi extrem de virulente.”… „Baza sistemului imunitar sunt bacteriile și virușii. Sfârșitul poveștii”

Judy Mikovits: „Purtând masca, îți activezi proprii viruși, îți blochezi propriul sistem imunitar. Devii un om bolnav din cauza virușilor reactivați. Dacă se întâmplă să fie SARS COV 2, ai o mare problemă…”

https://youtu.be/NfLqvMOUjIU