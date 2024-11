Parlamentul European a adoptat bugetul UE pentru 2025, prin care sunt consolidate programe esenţiale



Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a adoptat miercuri bugetul Uniunii Europene din 2025, care prevede un sprijin consistent pentru soluţionarea problemelor din domenii precum sănătate, ajutor umanitar, gestionarea frontierelor şi climă, indică un comunicat al PE. Bugetul total pentru 2025 este de 199,4 miliarde de euro, cu 6% mai mare decât cel pentru 2024 (o creştere cu 10 miliarde de euro).

Bugetul UE pentru 2025 a fost adoptat cu 418 voturi pentru, 185 împotrivă şi 67 abţineri. Consiliul aprobase deja acordul la 25 noiembrie. Într-un acord cu statele membre încheiat în 16 noiembrie, Parlamentul European a reuşit să obţină un buget ambiţios al UE pentru anul viitor, asigurându-se astfel că acesta va contracara provocările actuale şi va îmbunătăţi viaţa cetăţenilor europeni.

În februarie 2024, în timpul revizuirii bugetului pe termen lung al UE, Parlamentul European a obţinut creşteri substanţiale pentru priorităţi-cheie, cum ar fi sprijinul pentru Ucraina, contribuţii suplimentare pe care eurodeputaţii au reuşit să le menţină în bugetul pentru 2025. De asemenea, a fost asigurată finanţarea costurilor de rambursare pentru Instrumentul European de Redresare (EURI), care sunt aproape duble faţă de suma prognozată iniţial pentru 2025, protejând totodată finanţarea pentru programe esenţiale, precum Erasmus+ sau cercetare.

Eurodeputaţii au obţinut fonduri suplimentare pentru programe esenţiale în bugetul anual pentru 2025. Ei au negociat cu succes o sumă suplimentară de 230,7 milioane euro peste propunerea iniţială a Comisiei, concentrându-se pe iniţiative-cheie, inclusiv cercetarea, sănătatea, educaţia, fermierii tineri, coordonarea schemelor de securitate socială, răspunsul la situaţii de criză provocate de dezastre naturale, acţiunea climatică, ajutorul umanitar, mobilitatea militară şi gestionarea frontierelor. Pe lângă această finanţare suplimentară, de creşteri semnificative vor beneficia programele Erasmus+ (422 milioane euro) şi Orizont Europa (20 milioane euro), aceşti bani fiind alocaţi din economiile făcute anterior.

‘Acest buget va contracara provocări urgente, inclusiv agresiunea rusă împotriva Ucrainei, presiunile continue ale migraţiei, criza tot mai profundă din Orientul Mijlociu, impactul dezastrelor naturale şi, crucial, competitivitatea economiilor noastre. Astfel, Uniunea Europeană se va putea adapta eficient la aceste realităţi presante’, a declarat preşedintele Comisiei pentru bugete a PE (BUDG), Johan Van Overtveldt.

Eurodeputatul român Victor Negrescu (grupul S&D), raportor general pentru bugetul UE 2025 (pentru secţiunea III – Comisia), a afirmat că ‘bugetul UE pentru 2025, aproape 200 de miliarde euro, este cu 6% mai mare decât cel din 2024, reprezentând o creştere de 10 miliarde euro, ceea ce ne va permite să răspundem nevoilor europenilor şi să rambursăm măsurile de redresare economică post-pandemie fără a tăia din programele-cheie”. ”Prin aprobarea bugetului UE pentru anul viitor, transmitem un mesaj puternic cetăţenilor UE că, în ciuda contextului politic şi economic dificil, UE este capabilă să se asigure cu mijloace financiare necesare pentru a implementa politicile sale şi pentru a răspunde nevoilor oamenilor’, a adăugat Negrescu.

‘Bugetul UE pentru 2025 este o realizare în perspectivă pentru anii rămaşi din cadrul financiar multianual (CFM 2021-2027). Pot confirma că am apărat cu succes priorităţile-cheie ale Parlamentului, am consolidat securitatea cibernetică şi am avansat utilizarea inteligenţei artificiale în instituţiile UE. Acest acord demonstrează angajamentul şi responsabilitatea noastră faţă de cetăţeni’, a menţionat eurodeputatul german Niclas Herbst (grupul PPE), raportor pentru celelalte secţiuni.

Peste 90% din bugetul UE finanţează activităţi în ţările membre şi în afara acestora, iar de aceşti bani beneficiază cetăţeni, regiuni, fermieri, cercetători, studenţi, ONG-uri şi întreprinderi. Spre deosebire de bugetele naţionale, bugetul Uniunii Europene este orientat în principal spre investiţii, pentru a genera creştere şi oportunităţi pe întreg teritoriul Uniunii Europene. UE are 27 de ţări membre, cu o populaţie totală de 450 de milioane de persoane. Având în vedere această amploare, bugetul anual al UE este relativ mic – în medie, între 160 şi 180 miliarde euro anual în perioada 2021-2027. Acesta este comparabil cu bugetul naţional al Danemarcei, ce are 5,6 milioane de locuitori, şi este cu aproximativ 30% mai mic decât bugetul Poloniei, ce are o populaţie de 38 de milioane de persoane.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)