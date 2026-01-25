O nouă reuniune Ucraina-SUA-Rusia duminica viitoare; ruşii şi ucrainenii, ‘aproape prieteni’ în primele discuţii, susţine un oficial american

Publicat de Andreea Drilea, 25 ianuarie 2026, 08:32

O nouă rundă de discuţii ruso-ucrainene mediate de SUA va avea loc duminica viitoare tot la Abu Dhabi, a declarat sâmbătă un oficial american, care a vorbit despre progrese înregistrate în discuţiile desfăşurate în acest format vineri şi sâmbătă în capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU), chiar dacă nu au condus la vreo înţelegere care să apropie Rusia şi Ucraina de încheierea războiului, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

‘Am văzut o adevărată disponibilitate din partea fiecărui membru al fiecărei delegaţii faţă de omologii săi. A fost un moment în care toţi păreau aproape prieteni şi, într-un fel, aceşti oameni se cunosc. Au fost multe masacre, mulţi morţi, dar am văzut mult respect în încăpere între părţi, întrucât acestea căutau cu adevărat să găsească soluţii’, a declarat presei respectivul oficial american, ce a vorbit cu condiţia anonimatului.

‘Am ajuns la detalii foarte amănunţite şi duminica viitoare va fi, cu voia lui Dumnezeu, o altă întâlnire la care vom împinge acest acord către finalizare’, a mai spus oficialul citat.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat sâmbătă caracterul constructiv al negocierilor trilaterale care s-au desfăşurat în ultimele două zile în Emiratele Arabe Unite (EAU) între Ucraina, Rusia şi SUA, negocieri despre care a afirmat că s-au concentrat pe ‘posibilele criterii pentru încheierea războiului’ şi a avansat posibilitatea unor noi astfel de întâlniri chiar săptămâna viitoare.

Potrivit lui Zelenski, reprezentanţii militari participanţi la discuţiile de la Abu Dhabi au identificat o listă de teme pentru o posibilă nouă întâlnire şi a semnalat că partea americană a ridicat problema unor posibile formate pentru stabilirea parametrilor încheierii războiului, precum şi a condiţiilor de securitate necesare.

Această primă rundă de discuţii trilaterale Ucraina-SUA-Rusia s-a axat pe controlul asupra teritoriului regiunii ucrainene Donbas şi pe măsurile de securitate post-conflict în cazul unui acord de pace, au relatat agenţiile ruse TASS şi Ria Novosti. Potrivit unor surse ale agenţiei TASS, au fost examinate documente privind ‘teritoriul, garanţiile (de securitate) şi alte aspecte’ ale unei soluţionări negociate a conflictului.

Ambele părţi, rusă şi ucraineană, şi mediatorii americani recunosc că cererea Rusiei de retragere a trupelor ucrainene din întregul Donbas, regiunea ucraineană formată din provinciile Doneţk şi Lugansk, este principalul obstacol în calea unui acord de pace. Armata rusă controlează în prezent circa 80% din Doneţk şi aproape complet regiunea Lugansk.

‘Această chestiune continuă să fie cea mai complexă. Pentru Rusia este importantă retragerea armatei ucrainene din Donbas. Pentru aceasta se examinează diferiţi parametri de securitate’, a declarat sâmbătă o sursă oficială pentru TASS.

Cât despre garanţiile de securitate cerute de Kiev susţinătorilor săi occidentali, preşedintele rus Vladimir Putin se opune categoric desfăşurării unor trupe occidentale pe teritoriul Ucrainei, în timp ce aceasta din urmă cere garanţii care ar obliga SUA şi aliaţii săi europeni să intervină militar în cazul unei noi agresiuni ruse, Kievul cerând aşadar garanţii similare cu cele de care beneficiază statele NATO.

Delegaţia ucraineană de negociere trimisă la Abu Dhabi a fost condusă de şeful Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, iar cea rusă a fost condusă de amiralul Igor Kostiukov, şeful serviciului rus de informaţii militare GRU. AGERPRES