Grecia: Cel puţin trei morţi după o explozie la o fabrică de biscuiţi

Publicat de Andreea Drilea, 26 ianuarie 2026, 10:52

Trei angajate ale unei fabrici de biscuiţi şi-au pierdut viaţa şi alte două persoane sunt date dispărute în urma unei explozii urmate de un incendiu produse luni la facilitatea din centrul Greciei, au anunţat pompierii, potrivit Reuters şi AFP.

Explozia s-a produs în jurul orei 4:00 (2:00 GMT) la fabrica din apropierea oraşului Trikala, provocând un incendiu major, potrivit unui purtător de cuvânt al departamentului de pompieri.

Ministrul grec al sănătăţii, Adonis Georgiadis, a declarat pentru postul public ERTnews Radio că şase angajaţi şi un pompier au fost spitalizaţi, dar starea lor nu este gravă.

Un prim bilanţ indicase cinci dispăruţi şi opt răniţi.

Autorităţile nu au furnizat încă detalii despre cauza exploziei de la cunoscuta fabrică de biscuiţi din Grecia.

Potrivit pompierilor, operaţiunea de stingere a incendiului era în desfăşurare în cursul dimineţii, 40 de pompieri cu 13 vehicule aflându-se la faţa locului.

Violanta, o companie care produce biscuiţi, fursecuri şi vafe umplute vândute sub diverse mărci, deţine o fabrică de biscuiţi cu o capacitate anuală maximă de 12.500 de tone, conform site-ului său web. AGERPRES