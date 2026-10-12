(FOTO/AUDIO) Regiunile de la granița estică a UE așteaptă clarificări privind finanțarea europeană în viitorul buget



Autoritățile de la Bruxelles evită să se pronunțe clar cu privire la alocarea unei sume de bani pentru regiunile de la granița estică a Uniunii în viitorul buget multianual al Uniunii Europene, capitol la care se încadrează și trei zone din România, inclusiv regiunea de Nord-Est.

Mesajul a venit astăzi, la conferința de presă prin care a fost lansată Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor.

Întrebat de Radio România Iași dacă fondurile pentru regiunile de la granița estică vor fi protejate în viitoarele planuri naționale și regionale de parteneriat, vicepreședintele executiv al Comisiei, Raffaele Fitto, a subliniat că, la revizuirea de la jumătatea perioadei, o parte din banii de coeziune a fost deja redirecționați spre apărare.

„Una dintre aceste priorități a fost în acest domeniu al apărării și a fost legată, de asemenea, de utilizarea duală a acestor resurse. Și pot sublinia, de asemenea, faptul că am redirecționat 35 de miliarde, așa cum am menționat mai devreme, dar 12 din cele 35 au fost pentru apărare. Și, în special, solicitările în această direcție au venit din partea statelor baltice, a Finlandei și a tuturor statelor membre aflate la graniță. Acestea sunt chestiuni foarte importante. Apoi, strategiile sunt instrumente pentru următorul plan de parteneriat național și regional. După cum știți, avem acum o discuție despre următorul cadru financiar multianual și trebuie să așteptăm și decizia Consiliului și a Parlamentului European.”

Și președintele Comitetului Regiunilor, Kata Tüttő, a precizat că politica de coeziune trebuie să își mențină un statut de sine stătător în viitorul buget european. De aceea, mai afirmă ea, prioritățile trebuie stabilite cu maximă responsabilitate:

„Dacă există o competiție care se numește flexibilitate, eu o văd ca pe o competiție. Am numit-o «Jocurile foamei» acum un an, pentru că asta este. Securitatea alimentară concurează cu coeziunea socială, cu coeziunea economică industrială, cu investițiile în combaterea șomajului în rândul tinerilor, cu locuințele, cu reziliența resurselor de apă, cu migrația, cu controlul frontierelor, cu regiunile de la granița estică, cu pescuitul și cu toate celelalte priorități. Iar conflictul se mută la guvernele naționale. Iar guvernele naționale au, tot mai mult, o viziune pe termen scurt, impusă de alegerile naționale. Văd asta ca pe un risc.”

Declarațiile de astăzi vin într-un moment important pentru negocierile privind bugetul european 2028–2034. Președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene a prezentat sâmbătă o nouă versiune a documentului de negociere, care va fi discutată de liderii europeni la Consiliul European de joi și vineri. Președintele Consiliului European, António Costa, a anunțat că negocierile intră în această lună într-o fază decisivă, iar ținta este un acord până la sfârșitul anului.

Pentru regiunile de la granița estică, documentul irlandez prevede, cel puțin în această etapă inițială, doar oportunități de sprijin, fără o sumă dedicată. Una dintre comisiile Comitetului European al Regiunilor ceruse luna trecută ca finanțarea de securitate pentru aceste regiuni să fie suplimentară, stabilă și pe termen lung, nu luată din banii existenți pentru coeziune.

(Radio Iaşi/Lucian Bălănuță/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)