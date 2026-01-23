Bogdan Ivan, discuţii la Davos cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization

Publicat de Andreea Drilea, 23 ianuarie 2026, 06:19

Energia este portofoliul strategic pe care îl are România în regiune, iar producţia suplimentară poate susţine industriile viitorului, în special fabricile de inteligenţă artificială, a transmis ministrul Bogdan Ivan, care se află la Davos, la Forumul Economic Mondial.

Într-o postare pe internet, ministrul a afirmat că a discutat în cadrul restrâns cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization, şi că a prezentat rolul României şi capacitatea ţării de a deveni cel mai important hub energetic al regiunii.

Bogdan Ivan precizează că pe masa partenerilor americani sunt deja proiecte majore în domeniu, printre care extinderea capacităţilor de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, proiecte în hidroenergie şi dezvoltarea de hub-uri energetice capabile să alimenteze infrastructura de inteligenţă artificială, a transmis redactorul RRA Amalia Bojescu.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro