Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » Bogdan Ivan, discuţii la Davos cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization

Bogdan Ivan, discuţii la Davos cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization

Bogdan Ivan, discuţii la Davos cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization

Publicat de Andreea Drilea, 23 ianuarie 2026, 06:19

Energia este portofoliul strategic pe care îl are România în regiune, iar producţia suplimentară poate susţine industriile viitorului, în special fabricile de inteligenţă artificială, a transmis ministrul Bogdan Ivan, care se află la Davos, la Forumul Economic Mondial.

Într-o postare pe internet, ministrul a afirmat că a discutat în cadrul restrâns cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization, şi că a prezentat rolul României şi capacitatea ţării de a deveni cel mai important hub energetic al regiunii.

Bogdan Ivan precizează că pe masa partenerilor americani sunt deja proiecte majore în domeniu, printre care extinderea capacităţilor de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, proiecte în hidroenergie şi dezvoltarea de hub-uri energetice capabile să alimenteze infrastructura de inteligenţă artificială, a transmis redactorul RRA Amalia Bojescu.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
UE continuă relaţia cu SUA, dar aşteaptă acelaşi respect pe care Uniunea îl arată aliaţilor (Antonio Costa)
Internaţional vineri, 23 ianuarie 2026, 06:16

UE continuă relaţia cu SUA, dar aşteaptă acelaşi respect pe care Uniunea îl arată aliaţilor (Antonio Costa)

UE continuă relaţia cu SUA, dar aşteaptă acelaşi respect pe care Uniunea îl arată aliaţilor, a spus preşedintele Consiliului European,...

UE continuă relaţia cu SUA, dar aşteaptă acelaşi respect pe care Uniunea îl arată aliaţilor (Antonio Costa)
Marina franceză a interceptat în Marea Mediterană un petrolier suspectat că ar aparţine „flotei fantomă” a Rusiei
Internaţional joi, 22 ianuarie 2026, 18:45

Marina franceză a interceptat în Marea Mediterană un petrolier suspectat că ar aparţine „flotei fantomă” a Rusiei

Marina franceză a interceptat astăzi în Marea Mediterană un petrolier provenind din Rusia şi suspectat că ar aparţine „flotei...

Marina franceză a interceptat în Marea Mediterană un petrolier suspectat că ar aparţine „flotei fantomă” a Rusiei
Donald Trump a spus că acordul privind Groenlanda este încă în curs de negociere
Internaţional joi, 22 ianuarie 2026, 17:00

Donald Trump a spus că acordul privind Groenlanda este încă în curs de negociere

Preşedintele Donald Trump a declarat joi că detaliile unui acord privind Groenlanda sunt încă în curs de elaborare, vorbind la o zi după ce a...

Donald Trump a spus că acordul privind Groenlanda este încă în curs de negociere
Un nou accident feroviar s-a produs în sud-estul Spaniei. Mai multe persoane au fost rănite
Internaţional joi, 22 ianuarie 2026, 16:25

Un nou accident feroviar s-a produs în sud-estul Spaniei. Mai multe persoane au fost rănite

Un tren de navetişti s-a izbit astăzi la prânz de o macara de construcţii în apropiere de Cartagena, în regiunea Murcia din sud-estul Spaniei,...

Un nou accident feroviar s-a produs în sud-estul Spaniei. Mai multe persoane au fost rănite
Internaţional joi, 22 ianuarie 2026, 06:15

România a predat Italiei comanda Forţei Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina

România a predat Italiei comanda Forţei Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina, a anunţat ieri Ministerul Apărării Naţionale. Potrivit...

România a predat Italiei comanda Forţei Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina
Internaţional joi, 22 ianuarie 2026, 05:58

CE va aloca aproape 2 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în 2026

Comisia Europeană anunţă că va aloca aproape 2 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în acest an, mai mult de jumătate din acest buget...

CE va aloca aproape 2 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în 2026
Internaţional joi, 22 ianuarie 2026, 05:57

CE alocă 8 milioane de euro pentru proiecte umanitare în R. Moldova

Comisia Europeană anunţă că va aloca aproape două miliarde de euro pentru ajutor umanitar în acest an. Mai mult de jumătate din acest buget...

CE alocă 8 milioane de euro pentru proiecte umanitare în R. Moldova
Internaţional joi, 22 ianuarie 2026, 05:54

Trump renunță la taxele impuse țărilor europene după un acord cu NATO privind Groenlanda

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a retras miercuri ameninţarea de a impune taxe vamale asupra mai multor ţări pentru poziţia lor...

Trump renunță la taxele impuse țărilor europene după un acord cu NATO privind Groenlanda