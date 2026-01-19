Bilanţul accidentului feroviar de duminică din Spania a ajuns la 39 de morţi (EFE)

Publicat de Andreea Drilea, 19 ianuarie 2026, 07:06 / actualizat: 19 ianuarie 2026, 8:43

UPDATE ora 8:40 – Numărul morţilor în accidentul feroviar de duminică, implicând două trenuri de mare viteză în sudul Spaniei, a ajuns la 39, potrivit unor surse apropiate anchetei care au discutat luni cu agenţia EFE.

Un total de 73 de persoane sunt încă spitalizate, 24 dintre ele fiind în stare gravă, inclusiv patru minori.

Un tren Iryo care circula de la Malaga la Madrid a deraiat la scurt timp după ora 19:30 şi a intrat pe şinele pe care un tren Alvia circula cu 200 de kilometri pe oră în direcţia opusă, îndreptându-se spre Huelva. Una dintre victime a fost mecanicul trenului Alvia. Un total de 484 de pasageri au fost afectaţi, călătorind în ambele trenuri. Cauza deraierii este în prezent necunoscută, scrie El Pais.

Trenul Iryo plecase din Malaga la ora 18:40, cu destinaţia Puerta de Atocha (Madrid), când a deraiat la ora 19:39, în apropiere de Adamuz. Mai exact, ultimele vagoane (de la vagonul număr şase până la vagonul numărul opt) au sărit de pe şine şi au traversat liniile trenului Alvia (Madrid-Huelva), care circula paralel cu acesta cu 200 de kilometri pe oră. Trenul Iryo a făcut apoi ca Alvia să părăsească şinele şi să cadă pe un terasament de aproximativ cinci sau şase metri înălţime, potrivit surselor oficiale. La bordul vagoanelor căzute se aflau aproximativ 53 de persoane. Trenul Iryo nu avea aceeaşi viteză ca trenul Alvia, deşi viteza sa exactă nu a fost încă stabilită şi este posibil să fi reuşit să frâneze la scurt timp după accident. Mecanicul decedat, cel care a suferit coliziunea frontală, avea 27 de ani.

Ministrul transporturilor, Oscar Puente, a descris accidentul drept ‘extrem de ciudat’.

‘Trenul Iryo este practic nou, iar linia a fost şi ea renovată. Mai exact, lucrările de înlocuire pe această secţiune au fost finalizate în luna mai. Accidentul este extrem de ciudat; s-a întâmplat în linie dreaptă. Toţi experţii pe care i-am consultat sunt extrem de nedumeriţi’, a insistat el. AGERPRES

Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut cel puţin 21 de morţi şi aproximativ 30 de răniţi grav în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe şine, transmite AFP.

Ministrul spaniol al transporturilor, Oscar Puente, a subliniat pe platforma X că ‘impactul a fost teribil’.

‘Toate persoanele rănite care au necesitat îngrijire la spital au fost evacuate’, a declarat el ulterior, într-un briefing de presă luni dimineaţă. ‘Vorbim despre 30 de persoane grav rănite care au fost transferate la spital’, a adăugat ministrul.

Imaginile difuzate la televiziunea publică au arătat cele două trenuri înconjurate de mulţimi de oameni şi ambulanţe, în timp ce serviciile de urgenţă lucrau pentru a-i ajuta pe numeroşii răniţi.

Potrivit ministrului, ‘ultimele vagoane ale unui tren’ al companiei Iryo, plecat din Malaga, în Andaluzia (sud), cu destinaţia Madrid, ‘au deraiat’ în apropiere de Adamuz, la aproximativ 200 km nord de Malaga, ciocnindu-se cu un tren al companiei naţionale Renfe care circula în direcţia opusă pe o linie alăturată spre Huelva.

Forţa impactului dintre trenuri, cu sute de pasageri la bord, a fost de aşa natură încât a ‘aruncat de pe şine primele două vagoane ale trenului Renfe’, a continuat el, explicând că ‘prioritatea’ în acest moment este ‘acordarea de asistenţă victimelor’.

Garda Civilă a declarat pentru AFP, în ultimul său bilanţ, că sunt cel puţin 21 de morţi, în timp ce autorităţile regionale andaluze au raportat cel puţin 73 de răniţi, inclusiv şase în stare gravă, şi ‘o noapte (care se anunţă) foarte dificilă’.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a vorbit despre ‘o noapte de profundă durere’ după ‘tragicul accident feroviar’. El a precizat că urmăreşte îndeaproape operaţiunile, guvernul central de la Madrid ‘colaborând cu celelalte autorităţi competente’ mobilizate la faţa locului.

La rândul său, familia regală spaniolă şi-a exprimat ‘profunda îngrijorare’ într-un comunicat în urma acestui ‘grav accident’.

‘Totul este complet distrus’, a declarat Francisco Carmona, şeful pompierilor din Cordoba, pentru postul public de televiziune TVE.

‘A trebuit chiar să mutăm corpuri pentru a putea ajunge la persoanele în viaţă’, a adăugat el.

‘A fost de parcă eram într-un film de groază’, a povestit un pasager, Lucas Meriako, care se afla în trenul Iryo, pentru postul de televiziune La Sexta.

‘A fost o şoc foarte violent în partea din spate şi am avut impresia că tot trenul se va prăbuşi (…) Mulţi oameni au fost răniţi de cioburi de sticlă’, a spus el.

Era ca şi cum ‘un cutremur’ a zguduit vagonul, a afirmat la postul de televiziune public TVE un jurnalist care călătorea într-unul dintre cele două trenuri.

Ocupanţii vagonului au folosit ciocane de urgenţă pentru a sparge geamurile şi a putea să coboare din tren, a povestit el.

Potrivit presei spaniole, peste 300 de persoane se aflau în trenul Iryo şi peste 100 în celălalt tren, Renfe.

La principala gară din Madrid, Atocha, ‘vor fi desfăşurate echipe de sprijin pentru a ajuta familiile’ persoanelor afectate, a anunţat preşedinta regiunii Madrid, Isabel Diaz Ayuso.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a transmis condoleanţe pentru victimele accidentului, vorbind despre o ‘tragedie’. El a promis sprijinul Franţei pentru Spania.

În faţa situaţiei, ‘traficul trenurilor de mare viteză între Madrid şi Cordoba, Sevilla, Malaga şi Huelva (oraşe din sudul Spaniei) va fi întrerupt cel puţin toată ziua de luni, 19 ianuarie’, a indicat pe X administratorul reţelei feroviare spaniole (Adif). AGERPRES