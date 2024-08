Iași, 8 mai 2023, ora 18.00: Gala Muzicienilor de Elită

Atunci când vezi că sămanța ce ai sădit-o în elevul tău prinde rod, e momentul în care simți că misiunea ta divină pe acest pământ e îndeplinită. Când „învățăcelul” tău prinde aripi, tu, ca dascăl prinzi cu adevărat rădăcini. Până la atingerea acestui Sublim, drumul e însă lung și uneori anevoios. Crearea simbiozei magice dintre elev și profesor reprezintă condiția sine qua non în succesul acestei echipe. Prof. Dr. Roxana Ota

Gala Muzicienilor de Elită, 8 mai, Iași

Gala Muzicienilor de Elită prezintă câștigătorii ediției a 2-a a Concursului Internațional ELITE MUSICIANS 2022. Organizator – Asociația Dream Is

Prof. dr. Roxana Ota a creat Concursul pentru a oferi încă un prilej elevilor muzicieni să câștige experiență scenică și personalitate artistică. Ea spune a propos de concursuri: „Este bine ca elevii să treacă prin toate stadiile, ca să știe unde le este locul”

Roxana s-a născut la Botoșani, un orășel liniștit din Nordul Moldovei, impregnat cu esența culturii romȃnești. Începe studiul pianului la vȃrsta de 5 ani, odată cu apariția în casă a pianinei Blüthner ce avea să-i fie confidentă pe întreaga perioada a formării sale artistice.

În perioada 1999-2009 Roxana își continuă studiile muzicale la Universitatea de Arte George Enescu Iași. În 2004 absolvă Facultatea de Interpretare Muzicală, secția Pian, în 2006 finalizează cu succes studiile masterale, iar în 2009 obține titlul de Doctor în Muzică (Summa cum Laude) cu lucrarea Eusebiu și Florestan sau Contemplație și Exaltare în muzica pentru pian de la începutul secolului al XIX-lea.

Perfecționările în domeniul artei și pedagogiei pianistice continuă an de an prin participări la diferite cursuri de măiestrie susținute de pianiști ca Andreas Henkel, Horia Mihail, Pascal Salomon, Retto Reichenbach, Gabriel Amiraș, Stefano Micelli, Florian Mitrea, Viniciu Moroianu, Daniel Goiți etc.

Din anul 2004 este profesor de pian al Colegiului Național de Artă Octav Băncilă Iași, încă din primul an de predare obținând rezultate remarcabile alături de elevii săi.

Roxana mărturisește că dintotdeauna și-a dorit să fie profesor de pian și că în acest moment își trăiește visul: „Îmi ador elevii…pe fiecare în parte, și pe cei performeri și pe cei ce au ales acest instrument doar ca pe o nobilă relaxare. Cȃnd lucrez cu copiii, simt că îmi împlinesc cu adevărat menirea pe acest pămȃnt”.

Dragostea imensă pentru arta pianistică i-a adus pȃnă la acest moment sute de premii naționale și internaționale alături de elevii săi. Absolvenții clasei de pian ai profesoarei Roxana Ota își continuă acum studiile în străinătate la școli de renume precum Royal Conservatory din Glasgow, Royal College of Music din Londra, Hochschule für Music und Theater din München.

Dintre elevii Roxanei care au făcut cunoscut numele școlii ieșene de pian în competiții naționale și internaționale, îi amintim pe Alexandru Plăcintă, Mario Lucaci, Sofia Sălăjan, Elisabeta Furtună, Călin Calfa, Andrei Preda și Ana Corina Macovei, care acum este un nume rezonant al pedagogiei pianistice. Alături de elevii săi a obținut mereu primele locuri pe podium sau chiar trofeele unor competiții precum Dinu Lipatti – Roma, Mozart (Frascati, Italia), Paola Galdi (Coasta Amalfi), Klavierwettbewerb (Berlin), Rosario Marciano (Viena), Orbetello Piano Competition (Toscana, Italia), Concours International de Piano Nice Côte d’Azur, Competiția Scriabin Paris, Ville de Gagny (Franța), Malta International Competition, Evangelia Tjiarri (Cipru) etc. În România, elevii săi au câștigat importante distincții la competiții precum Lira de Aur, George Georgescu, Piano ArtIs, Irina Șațchi, Frederic Chopin, Pro Piano etc. În luna aprilie a acestui an (2023) a obținut următoarele distincții la Olimpiada Națională de Interpretare Muzicală: Premiul I – Mario Lucaci, Premiul al II lea – Ivona Fratoștițeanu și Tudor Jora și Mențiune – Elissa Țîrcă.

De-a lungul timpului, Roxana Ota a fost invitată să jurizeze concurenții unor competiții precum Olimpiada Națională de Interpretare Muzicală, Lira de Aur, Șansă Egală, Miniatura Romantică etc. De asemenea susține cursuri de măiestrie atât în țară cât și în străinătate, fiind mereu alături de colegii aflați la început de drum.

Înafara muncii la clasă, Roxana Ota coordonează evenimente culturale de înaltă clasă, ultimul său proiect fiind Elite Musicians International Competition. Acesta a fost lansat în anul 2021, oferind tinerilor interpreți o scenă virtuală ce a suplinit, în contextul pandemic, absența apăsătoare a celei clasice.

Pe data de 8 mai 2023, în Aula Universității de Științele Vieții, Iași va avea loc GALA MUZICIENILOR DE ELITĂ, eveniment ce vine ca o încununare a Competiției Elite Musicians. Întregul eveniment are loc sub coordonarea dnei profesoare Roxana Ota.

Timp de 11 ani Roxana Ota a coordonat o altă competiție pianistică desfășurată sub egida Colegiului Național de Artă Octav Băncilă, intitulată Piano ArtIs. Organizează periodic masterclasuri cu pianiști și pedagogi precum Pavlos Yalourakis (École Normale de Musique, Paris) sau Florian Mitrea (Royal Academy of Music, Londra).

Născut în Iași în anul 2006, Mario-Victor Lucaci este elev în clasa a X-a la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă Iași, unde studiază pianul de la vârsta de 7 ani cu prof. dr. Roxana Ota. La vârsta de 8 ani și jumătate participă la primul concurs internațional de pian „Ville de Gagny”, Franța, unde câștigă trofeul „Jeunes Talents”. Acesta a deschis calea unor succesive premii I și trofee la importante competiții europene dintre care amintim: „Dinu Lipatti” (Roma), „Mozart” (Frascati, Italia), „Paola Galdi” (Coasta Amalfi), „Klavierwettbewerb” (Berlin), „Amadeus” (Lazise, Italia), „Orbetello Piano Competition” (Toscana, Italia).

Încă din primii ani de studiu, Mario este prezent pe podiumurile competițiilor naționale, câștigând Trofeul concursului „Irina Șațchi”, Râmnicu Vâlcea, Premiul I la secțiunea pian și Premiul „Ciprian Porumbescu” în finala pe instrumente la „Lira de aur”, Suceava; Premiul I la Concursul „Frederic Chopin”, Bacău; Trofeul concursului „Piano ArtIs”, Iași; Marele Premiu (concert cu orchestra Teatrului Național de Operă si Balet „Oleg Danovski”) la „Constanța International Competition” precum și primele locuri pe podium la Olimpiada Națională de Interpretare Muzicală (în clasele III-VIII).

Mario Lucaci a susținut zeci de recitaluri solo, parcurgând un repertoriu provocator ce i-a dezvoltat calitățile expresive și tehnice. Din lucrările parcurse amintim: Studii după Paganini și Studii Transcedentale de Franz Liszt, numeroase studii de Frédéric Chopin, Mili Balakirev – Islamey, Alberto Ginastera – Dansuri Argentiniene, Franz Liszt – Tarantella, Valée d’Obermann, Mephisto Vals, Moritz Moskowsky – Capriciul Spaniol, precum și sonate sau teme cu variațiuni din creațiile compozitorilor W. A. Mozart, J. Haydn, L. van Beethoven sau Preludii și Fugi din creația lui J. S. Bach.

În anul 2022, Mario a susținut recitaluri la Purcell School, Londra (în cadrul Festivalului Scriabin), la Royal Conservatoire of Scotland (în cadrul Piano Festival) precum și în SUA la Sam Houston State University, Saint Thomas University și la prestigioasa Virtuosi of Houston Hall.

În luna aprilie a acestui an, Mario Lucaci obține locul I la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Muzicale Teoretice, adăugând astfel încă o distincție importantă cv-ului său.

Julia Czajka Născută în anul 2003 în Varșovia, Julia Czajka studiază pianul la Academia Krzysztof Penderecki din Cracovia sub îndrumarea profesorului Miroslaw Herbowski. A început studiul pianului la vârsta de 8 ani, printre profesorii săi numărându-se: Krystyna Dyżewska, Bogusława Porębska (2017–2020) și Izabela Dulińska-Bolsewicz (2020–2022).

Julia deține în palmaresul său numeroase premii la concursuri naționale și internaționale, în anul 2022 obținând în cadrul concursului Elite Musicians și un premiu special al juriului ce a constat într-un masterclass cu pianistul Florian Mitrea la Academia Regală de Muzică din Londra. Este de asemenea laureată a concursurilor Carl Czerny International Piano Competition (Zamość, Polonia 2021), Karol and Antoni Szafrankowie, organizat sub auspiciile Guvernului Polonez, (Rybnik – Polonia, 2020), International Piano Competition Trzciana (2019), International Piano Competitionn Görlitz (Germania). De asemenea, Julia susține o vastă activitate interpretativă, fiind o prezență activă în numeroase festivaluri naționale.

Pianista Julia Czajka are o afinitate deosebită pentru cântul coral, participând adesea la diferite proiecte de gen (Opera Regele Roger de Karol Szymanowski sau Festivalul Internațional Wratislavia Cantans).

În ultimii 10 ani Julia a primit burse de la primăria Varșoviei iar în 2022 a obținut bursă de excelență pentru absolvirea Școlii Poloneze de Arte, oferită de Ministerul Culturii Poloneze.

Adelina Cociobanu, mezzosoprana în vârstă de 23 de ani, este din județul Iași, în primul an de Master, la Universitatea Națională de Muzică București. A absolvit Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași, la clasa de canto a doamnei Diana Neacșu, acolo formându-și cunoștințele și bazele în tehnica sa vocală. În prezent lucrează cu maestra sa Iulia Isaev.

Este laureată a multor concursuri naționale și internaționale, olimpiade naționale, fiind distinsă cu rezultate excepționale și burse importante precum: Bursa Tinere Talente – Fundația Regală Margareta a României, Bursa Unimir, Bursa Sonoro, Bursa stART, Bursa Iolanda Mărculescu, Bursa Margareta Pâslaru, Bursa de excelență în cadrul UNMB, Bursa IconArts și altele.

Câteva dintre realizările și colaborările sale, din parcursul artistic:

Masterclass / Concert – cu orchestra Operei din Sofia, sub bagheta dirijorului Nayden Todorov -Raina Kabaivanska School-, Bulgaria;

Masterclass Nelly Miricioiu / BelCanto Gala- Concert, Opera Națională București, sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu;

Marele Premiu- Concursul BelCanto la Curtea Domnească;

Premiul I – 2nd Swiss International Music Competition, Tiziano Rossetti, Switzerland;

Premiul III- Caneres International Classical Music Competition, Vienna;

Marele Premiu – Elite International Competition;

Premiul Anual Margareta Pâslaru – pentru Originalitate Interpretativă;

Marele Premiu – Concursul Remember Enescu;

Masterclass cu tenorul Teodor Ilincăi;

Masterclass cu pianistul și dirijorul Vlad Iftinca;

Masterclass cu mezzosoprana Viorica Cortez;

Concert – alături de Orchestra Operei Naționale București, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, în cadrul spectacolului Promenada Operei Naționale, București;

Premiul Special „Ildiko Raimondi” – Concursul Internațional de Canto Sabin Drăgoi.

Virgil Popa este contrabasist, profesor și dirijor care timp de aprox un deceniu a activat mai ales în Spania, unul dintre mentorii săi în dirijat fiind maestrul Enrique Garcia Asensio, care a fost la rândul său ucenicul marelui Sergiu Celibidache.

