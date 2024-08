Iași: 2 nov, Opera Iași: REGAL DE JAZZ – JULIAN & ROMAN WASSERFUHR Feat. JÖRG BRINKMANN, în deschidere ALEX JAXX QUARTETT with STRINGS

Centrul Cultural German Iași și Asociația Compania FaPt-Fabrica de Artă și Producție Teatrală organizează joi, 2 noiembrie 2023, începând cu ora 19:30, în sala Operei Naționale Române din Iași un regal de jazz cu muzicieni de talie mondială, din elita scenei germane de jazz, și cu artiști români talentați, care satisfac cele mai rafinate gusturi.

JULIAN & ROMAN WASSERFUHR sunt considerați un fenomen excepțional pe scena jazz-ului german și internațional. Alături de violoncelistul JÖRG BRINKMANN duc muzica la un nivel superior, care satisface cele mai rafinate gusturi.

REGAL DE JAZZ – JULIAN & ROMAN WASSERFUHR Feat. JÖRG BRINKMANN

Julian Wasserfuhr – trompetă, fligorn

Roman Wasserfuhr – pian

Jörg Brinkmann – violoncel

JULIAN & ROMAN WASSERFUHR sunt considerați un fenomen excepțional pe scena jazz-ului german și internațional. După 7 albume de succes și colaborări în diverse proiecte cu muzicieni de marcă precum Nils Landgren, Lars Danielsson, Magnus Lindgren, Anders Kjellberg, Julian & Roman Wasserfuhr sunt acum printre cei mai renumiți muzicieni de jazz din Germania și din lume, Julian fiind considerat încă din adolescență cel mai talentat trompetist de la Till Brönner încoace. În 2013, Julian & Roman Wasserfuhr, împreună cu DJ-ii Blank & Jones, au primit prestigiosul German Jazz Award in Gold din partea Federal Association of the Music Industry pentru albumul RELAX.

Cu albumul de debut “Remember Chet” (2006), un omagiu adus regretatului și marelui trompetist Chet Baker, cei doi frați au scris primul capitol din cariera lor impresionantă, la vârsta de 17, respectiv 20 de ani. Albumul a atras aprecieri considerabile din partea criticilor. „Die Zeit” a găsit muzica lor „uimitor de neobișnuită”, „Süddeutsche Zeitung” a atestat „tonul magic” al lui Julian Wasserfuhr, iar din partea publicului larg au primit răspunsuri entuziaste.

Julian Wasserfuhr a început să cânte la trompetă de la vârsta de 7 ani, iar la 11 ani câștigă Concursul de jazz pentru tineret din Renania de Nord-Westfalia, fiind cel mai tânăr participant. La 16 ani devine cel mai tânăr student care a studiat trompeta de jazz la Universitatea de Muzică din Köln, sub conducerea lui Andy Haderer . În 2004 primește premiul Yamaha Trumpet Contest 2004 și câștigă o bursă la celebrul Berklee College of Music din Boston. Împreună cu Roman, fratele său, pianist, formează o echipă simbiotică, de nedespărțit.

La fel ca Julian, Roman Wasserfuhr primește lecții clasice de pian și tobe la vârsta de 7 ani. Sub îndrumarea pianistului Matthias Bröde, și-a dezvoltat și mai mult talentul. Mai târziu studiază pianul cu Hubert Nuss și compoziția/aranjamentul jazz cu Frank Reinshagen la Universitatea de Muzică din Köln unde-și încheie studiile cu distincție. Câștigă mai multe competiții naționale și internaționale alături de fratele său și primește o bursă la Berklee College of Music din Boston. În 2018, Julian & Roman Wasserfuhr înc ep colaborarea cu cunoscutul violoncelist avangardist Jörg Brinkmann și înregistrază albumul “Relaxin’in Ireland”.

Jörg Brinkmann are o tehnică unică de interpretare, pe care și-a perfecționat-o în timp, pornind de la dorința de a valorifica la maxim și cât mai neconvențional, violoncelul, extinzându-i posibilitățile, folosindu-l ca instrument liric, chitară și bass. De asemenea, Brinkmann utilizează electronica ca o altă paletă de culori într-un mod rafinat și subtil.

ALEX JAXX QUARTETT with STRINGS

Alexandru Huțanu – saxophone

Lucian Rusu – drums

Cătălin Huțanu – piano

Pavel Manole – bass

Strings Quartett format din:

Alexandra Honciuc – vioară

Larisa Ailoaei – vioară

Laura Ungureanu – violă

Daniel Leanca – violoncel

Alexandru Huțanu, alias ALEX JAXX, este este unul dintre cei mai premiați tineri muzicieni de jazz din România, care activează pe scena jazz-ului românesc cu mai multe proiecte. S-a format la şcoala ieşeană de muzică, atât în liceu, cât şi în facultate, avându-și debutul în anul 2007 în grupul “Academic Jazz Group”, la clasa prof. univ. dr. Romeo Cozma. Absolvă programul exchange Erasmus la una din cele mai prestigioase conservatoare de jazz din Olanda, iar în anul 2023 finalizează studiile doctorale ale Facultatății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice – UNAGE Iași, cu distincția “Summa Cum Laude”. Participarea la cursurile de măiestrie susţinute de doi dintre cei mai reprezentativi muzicieni de nivel internaţional, clarinetistul, saxofonistul şi compozitorul Alex Simu, la Rotterdam în Olanda, respectiv saxofonistul, compozitorul şi profesorul Woody Witt, S.U.A., precum și întâlnirile sale cu mari instrumentiști ai lumii, Eric Marienthal, Michael Lington, Michael Mossman, și-au pus amprenta în cariera sa artistică.

Împreună cu fratele său Cătălin Huțanu, doctorand la Univ. Naținală de Arte „G.Enescu” Iași, Lucian Rusu și Pavel Manole, formează un grup nucleu pentru mai multe proiecte muzicale cum ar fi „Smooth Jazz for Lovers”, concert unde au colaborat cu cântăreața de jazz Luiza Zan, sau proiectul „Charlie Parker with Strings” prin care muzicienii își propun să readucă sound-ul unic rezultat din combinația timbrală dintre cvartetul clasic de jazz și orchestra de coarde.

Evenimentul este produs de Centrul Cultural German Iasi și FaPt – Fabrica de Artă și Producție Teatrală, în parteneriat cu Opera Națională Română din Iași, cu sprijinul Goethe-Institut Bucuresti, și al Primăriei Municipiului Iași. Evenimentul are loc în cadrul activităților „UnderAct 2023 – Program de rezidenţe și mobilitate artistică”, implementat de FaPt – Fabrica de Artă și Producție Teatrală.

_____________________________

INFORMAȚII UTILE

Evenimentul va începe la ora 19:30 și va avea loc în Sala Operei Naționale Române din Iași

Accesul în sală se face în intervalul orar 19:00 – 19:30.

Biletele se pot achiziționa doar online pe https://bit.ly/bilete_eventbook

Filmările, fotografiatul cu aparate profesionale şi folosirea blitz-ului, sunt INTERZISE pe toată durata evenimentului.