FILM Cascada „Vălul Miresei” (din Bihor)

Publicat de nicolaetomescu, 10 iunie 2022, 13:30

[youtube height=”HEIGHT” width=”WIDTH”]https://www.youtube.com/watch?v=cuIlVYQHhbQ[/youtube]

Proiect(ul) „Cascadele României”/©Nicolae Tomescu

FILM Cascada „Vălul Miresei” (din Bihor)

Imagine: Nicolae Tomescu

Montaj: Alexandru Iurea

Cascada „Vălul Miresei” (județul Bihor, „surata” celei cu înfățișare și rezonanță tulburătoare /din Răchițele-Cluj) nu face să înceteze marea, nu smulge rădăcini și nu tulbură răbdarea zilelor, dar ne proiectează față în față cu ceea ce simțim, câteodată, despre noi înșine…

Căderea de apă, în trei trepte, are înălţimea de aproximativ 35 m (deși puteam ajunge, cu efort, în partea superioară a cascadei, nu mi-a îngăduit programul, am urcat doar 10-15 metri dincolo de locul unde pârâiaşul se uneşte cu „Valea Iadului”); calea ei se îndreaptă spre nădejdea cuvintelor scrise cu apă, lacrimile (de fericire?) îmbracă forma unui voal; liniștea mi s-a așternut pe frunte, apa s-a învârtit în „rotocoale” și mi-a dezmierdat trupul, chiar m-am întins pentru a gusta, cu buze uscate, plăcerea contopirii; dar „agenda” zilei, cu toată împreunarea de culori, m-a strivit sub nepăsarea ei…

Am trecut și pe lângă un mic lac de baraj, urmat de intersecția cu drumul care vine de pe „valea Cârligatele”; apoi, ne intersectam cu Beiuș – Budureasa – Stâna de Vale, și, coborând lin (spre stânga), ni se înfățișa cunoscuta stațiune din judeţul Bihor, avantajată de situarea depresionară, la „Stâna de Vale” iernile fiind bogate în zăpadă…