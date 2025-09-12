Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Ziua Limbii Române, serbată la Săveni (Botoșani) – temă a emisiunii Dialog intercultural de vineri, 12 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2025, 10:07

În ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural, relatăm de la Festivalul de cultură și artă „Limba Română – Tezaur al neamului Românesc”, manifestare desfășurată cu prilejul Zilei Limbii Române, 31 august 2025, în amfiteatrul Liceului Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” din orașul Săveni, județul Botoșani.

Concret, în ziua de duminică, 31 august 2025, la Săveni, începând cu ora 11, cu prilejul sărbătorii pe care am amintit-o, s-a desfășurat ședința festivă comună a reprezentanților Cenaclului Ia¢și scrie, Asociației Umoriștilor „Al. O. Teodoreanu” – Păstorel din Iași, alături de reprezentanții Cenaclului Literar „Poesis” din Săveni, cenaclu coordonat de către scriitor Mirela Butacu.

Oraganizatori ai evenimentului au fost reprezentanții Primăriei Orașului Săveni, reprezentată de către edilul șef Relu Petru Tîrzioru, cei ai Asociației Județene a Profesorilor de Limba și Literatura Română Botoșani, ai Societății Culturale Artistice Arlechin, reprezentată de către Flavius Damiean, și, evident, cei ai grupurilor literare amintite.

Întâi de toate, stăm de vorbă cu doamna Mirela Butacu, cea care ne creionează o imagine a manifestării de zilele trecute de la Săveni, amintindu-ne invitații prezenți la eveniment. Mirela Butacu ne vorbește și despre dragostea pentru poezie, afirmând că poezia „sensibilizează, deschide orizonturi, motivează”.

Interlocutorul nostru ne amintește și de edițiile anterioare ale acestei manifestări. Pentru că în centrul atenției este limba română, de la doamna Mirela Butacu mai aflăm cum este trăită și simțită dragostea pentru „întâiul mare poem al unui popor”(Lucian Blaga).

În următoarele minute, stăm de vorbă cu domnul profesor de matematică Georgică Manole, locuitor al comunei Hănești, județul Botoșani, originar din Ținutul Vrancei, un om activ în peisajul cultural al Botoșaniului și nu numai.

Interlocutorul nostru ne amintește personalitățile comunei Hănești, pentru ca imediat să ne vorbească despre sărbătoarea dedicată limbii române de la Săveni. Mai aflăm și care este contribuția domniei sale în programul evenimentului de la Săveni; profesorul de limba și literatura română din perioada liceului îi este reper, și astăzi, în tot ceea ce întreprinde.

Stimați prieteni, în cele ce urmează invităm la dialog pe actorul, regizorul, publicistul Constantin Adam, originar din Iacobeni, comuna Dângeni, județul Botoşani. Constantin Adam a activat 37 de ani la Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani, mai întâi ca actor, apoi ca regizor tehnic.

A interpretat rolul lui Făt-Frumos din Făt-Frumos şi balaurul în peste 600 de reprezentaţii; a mai jucat în Nota zero la purtare (Nicu Dumitran), Omul care a văzut moartea, Opinia publică (Dumitraş), Preşul (Studentul), Bacalaureaţii (Ionescu) ş.a.

Dragi prieteni, pe domnul Constantin Adam l-am întâlnit la Săveni la Festivalul de cultură și artă „Limba Română – Tezaur al neamului Românesc”, atunci când a fost serbată Ziua Limbii Române (31 august ac.), eveniment desfășurat în amfiteatrul Liceului Teoretic „Dr. Mihai Ciucă”.

În câteva minute, ascultăm povestea unui om îndrăgostit de cultura română prin aprecierea limbii române; povestea limbii române de ieri, din copilăria domniei sale, și povestea limbii române de astăzi, alte teme ale dialogului.

Interlocutorul nostru are și o propunere pentru cei responsabili în ceea ce privește „protecția limbii române”.

„Iubiți limba română, folosiți-vă de ea și încercați să vă exprimați cât mai mult în limba română, pentru că este mult prea frumoasă”, astel încheiem dialogul cu actorul, regizorul, publicistul Constantin Adam.

Dragi prieteni, la Festivalul de cultură și artă „Limba Română – Tezaur al neamului Românesc”, manifestare desfășurată cu prilejul Zilei Limbii Române, 31 august 2025, în amfiteatrul Liceului Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” din orașul Săveni, județul Botoșani, ne-am întâlnit și cu doamna Ana Gaiduc din satul Chiurt, orașul Cupnici, Raionul Edineț, Republica Moldova. Ana Gaiduc este coordonator al Grupului Vocal „Copilărie”, colectiv care activează sub egida Centrului Cultural Chiurt.

Aflăm povestea grupului amintit, cu accent pe repertoriul acestuia. Ana Gaiduc ne spune că în Raionul Edineț, din fericire, tradițiile sunt păstrate cu sfințenie.

Referitor la cele pe care le-am prezentat, închei prin câteva cuvinte care aparțin lui Nichita Stănescu: „Visul vieții mele este să fiu cina la care stă vorbirea țării mele când îi este sete de un vin și de un viu”.

Stimați prieteni, sunt convins că v-am stârnit interesul cu temele pe care le-am prezentat, așa că nu-mi rămâne decât să vă invit în ziua de vineri, 12 SEPTEMBRIE 2025, între 20:30 – 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea: Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

