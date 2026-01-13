Ziua Culturii Naționale – despre arta de azi

În apropierea Zilei Culturii Naționale, un dialog despre arta contemporană ca formă de reflecție asupra lumii în care trăim.

Publicat de isoreanu, 13 ianuarie 2026, 09:50

Săptămâna aceasta, la „Oameni și idei”, vorbim despre Ziua Culturii Naționale din perspectiva artei contemporane, mai exact din perspectiva artistului vizual și profesor emerit al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, Dragoș Pătrașcu.

Ce spune arta contemporană despre lumea în care trăim? Un dialog despre desen, memorie și libertate de expresie.

Realizator, Ioana Soreanu.

