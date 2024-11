29 oct, ora 18.03 Excelența românească: Violonista Irina Mureșanu și pianista Dana Ciocârlie în Festivalul Rencontres Enesco Paris 2023

Publicat de dvlad, 29 octombrie 2023, 16:47



Deschiderea Festivalului Rencontres Musicales a avut loc pe 9 octombrie cu un concert „Enescu și muzica lumii” în care Cvartetul francez Varèse a prezentat Cvartetul 2 de Enescu, alături de lucrări de Nafylian, Stravinsky și Jessie Montgomery, al 2-lea concert – din care ascultăm și noi – a avut loc pe 13 octombrie și se numește „Vioara în jurul lumii”, organizat în Parteneriat cu Pro Patria, asociație care acoperă cu evenimente românești un areal larg european, al treilea este programat pentru 20 noiembrie și e dedicat laureaților Concursului Internațional de Canto Georges Enesco de la Paris și ai Concursului Internațional George Enescu de la București.

Un fapt remarcat în deschiderea Recitalului este diplomația culturală neobosită a sufletului acestui mare eveniment românesc la Paris, director artistic al Întâlnirilor, Alina Pavalache. L-am citat pe Pompiliu Constantinescu de la ICR Paris, care a salutat publicul în deschiderea serii. Alina Pavalache a mulțumit partenerilor festivalului de-a lungul celor 10 ediții, este vorba în primul rând de Societatea Editorilor și Autorilor de Muzică, de ICR, anul acesta este acest parteneriat cu Festivalul ProPatria, început în Italia, Alina mulțumește de asemenea d-nei Simona Miculescu ambasador al României la UNESCO.

Cele două mari artiste invitate în Recitalul desfășurat în sala de la Espace Bernanos pe 13 octombrie sunt două românce minunate, care promovează mult muzica românească, violonista Irina Mureșanu ne va vorbi chiar despre proiectului ei aflat în plină desfășurare, la pian se află partenera ei de scenă de peste 30 de ani, colegă de școală și prietenă, Dana Ciocârlie. Pe care noi, cel puțin, am ascultat-o cu mai multe prilejuri în Univers Muzical, inclusiv în legătură cu prezența ei anterioară chiar în Rencontres Enesco.

Violonista de origine română Irina Mureșanu este cunoscută pe ambele maluri ale Atlanticului, pentru concertele sale în Statele Unite, Canada, Europa, Asia și Africa de Sud. Irina Mureșanu și-a stabilit o reputație solidă prin programele îndrăznețe și înregistrările de mare succes.

Deținătoare a mai multor premii I la numeroase concursuri internaționale de prestigiu, printre care cel de la Montreal sau Regina Elisabeta, Irina Mureșanu s-a făcut remarcată foarte devreme ca o muziciană de cameră excepțională. Printre premiile Irinei Mureșanu se regăsesc Creative and Performing Arts Award de la Universitatea din Maryland, un prestigios New Music USA Grant, un Pro Musicis International Award, Presser Music Award și Arthur Foote Award de la Harvard Musical Association. Extrem de activă în muzica de cameră, Irina Mureșanu este membră a Boston Trio din 2001 și a fost invitată în multe festivaluri americane,din New York, Massachusetts, Maine’s Bay Chambers și Bowdoin Festival, Colorado’s Strings in the Mountains și Festivalul de muzică San Juan, Festivalul de muzică de cameră din Maui – Hawaii, ;I multe altele din Olanda, Belgia, Franța sau Guadelupa. La Rencontres Enesco ne-a adus o combinație din programele sale „4 strune în jurul lumii” și proiectul ei de muzică românească, susținut de ICR prin bursa George Enescu, prin care va înregistra alături de Dana Ciocârlie lucrări din literatura românească pentru vioară și pian și vioară solo din ultimii 150 de ani. De altfel, seara din Rencontres Enesco a deschis seria concertelor din acest proiect de partaj, cum îl numesc cele două artiste, de împărtășire publicare a muzicii românești pe o platformă online.

Prima sursă de inspirație a Danei Ciocârlie este școala românească de pian, din care au venit și Clara Haskil, Dinu Lipatti sau Radu Lupu. După o primă diplomă la București, a urmat apoi cursurile cu Dominique Merlet și Georges Pludermacher la Conservatoire National Supérieur de Musique din Paris, iar întâlnirea sa cu pianistul german Christian Zacharias a fost determinantă pentru aprofundarea pieselor pentru pian ale lui Franz Schubert.

În 2018, Dana Ciocarlie este una dintre cele trei finaliste nominalizate la Victoires de la Musique Classique, Integrala pentru pian de Robert Schumann (13 albume din 15 concerte publice) numărându-se printre cele 443 de înregistrări prezentate la categoria „Înregistrarea anului”. Ea a susținut de asemenea un ciclu de 40 emisiuni consacrate creației lui Robert Schumann, în perioada 2001-2005, la France Musique.

Experiența și talentul său au fost răsplătite cu numeroase premii prestigioase: al doilea Mare Premiu la Concursul Internațional Robert Schumann de la Zwickau, Premiul special Sandor Vegh la concursul Geza Anda de la Zurich, Premiul Internațional Pro Musicis, Young Concert Artist European Auditions în Leipzig și un premiu la competiția Ferruccio Busoni din Italia.

Înzestrată cu un temperament de argint viu în care generozitatea concurează cu angajamentul, Dana Ciocarlie are un repertoriu vast, de la Johann Sebastian Bach până la compozitorii de astăzi, interpretat în numeroase recitaluri și concerte pe toate meridianele lumii.

Danei Ciocârlie i-au dedicat lucrări: Nicolas Bacri, Edith Canat de Chizy, Karol Beffa, Frédéric Verrières, Helena Winkelman, Dan Dediu și este recunoscută și ca unul dintre interpreții majori ai lucrărilor de Horațiu Rădulescu. Numeroasele sale înregistrări au primit critici elogioase din partea presei care, grație muzicalității interpretării sale excepționale, au comparat-o cu Wilhelm Kempff și Clara Haskil. În prezent, pregătește de câteva sezoane înregistrarea Integralei concertelor de Mozart, alături de Open Chamber Orchestra, dirijată de talentatul violonist și dirijor Yaïm Benhaïm.

​Dana Ciocârlie este profesor la Școala Normală de Muzică „Alfred Cortot” din Paris și profesor de muzică de cameră la Conservatorul Național Superior de Muzică și Dans din Lyon.