Unirea Principatelor Române, între istorie și neliniștile prezentului

Ziua Unirii Principatelor Române este un prilej pentru a răspunde întrebărilor inspirate de contextul geopolitic actual. Istoricul Dorin Dobrincu și jurnalistul Cătălin Hopulele vin la „Imperativ” pentru o discuție despre Unire și despre vulnerabilitățile Moldovei.

Publicat de isoreanu, 22 ianuarie 2026, 20:01

24 ianuarie, când sărbătorim împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, trebuie să fie, dincolo de festivism și discursuri, ocazia unei dezbateri necesare. Ce înseamnă Unirea astăzi? Este un reper istoric, poate fi un proiect de viitor sau doar prilejul unui ritual cu care ne-am obișnuit?

Invitații emisiunii „Imperativ” de la Radio Iaşi, vineri, după știrile orei 14.00, sunt istoricul Dorin Dobrincu, cercetător la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași, președintele Asociației Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, și jurnalistul Catalin Hopulele, redactor-șef la Ziarul de Iași. Vom discuta despre Unire și despre temerile de azi ale Moldovei, legate de securitate.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video-live, pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.