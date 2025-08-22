Ucraina, între rezistență, negocieri și promisiuni de securitate – IMPERATIV cu Ioana Soreanu (22.08.2025)

Au trecut trei ani de când Ucraina rezistă în fața agresiunii ruse. Cât de realiste planurile de pace și ce dorește Putin să obțină, cu adevărat?

Publicat de isoreanu, 22 august 2025, 09:49

După trei ani în care Ucraina a rezistat în fața invaziei rusești, cu sacrificii imense, cei mai importanți lideri ai lumii caută soluții pentru pace. Ce garanții de securitate va primi Ucraina? Aceasta este întrebarea cheie în discuțiile privind planurile de pace. Săptămâna aceasta, la negocierile de la Casa Albă, găzduite de președintele american Donald Trump, liderii europeni au transmis un mesaj ferm: Europa este mai unită ca niciodată și rămâne alături de președintele Volodimir Zelenski.

Despre mizele discuțiilor din SUA și ecourile lor pentru regiune vorbim la „Imperativ”, vineri, 22 august, după știrile orei 14,00. Va fi alături de noi, prin telefon, istoricul Armand Goșu, conf. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti. În studio, se va afla cercetătorul Flavius Solomon, de la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, din cadrul Academiei Române, Filiala Iași.

Emisiunea va putea fi urmărită în format video/live, pe pagina noastră de Facebook.