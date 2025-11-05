Studenții de la Geografie se pregătesc de Balul Bobocilor! Maria Chelariu, Vladuț Gandore și Maria Tanasă, studenții organizatori, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2025, 09:54
Studenții de la Geografie se pregătesc de Balul Bobocilor!
Eveniment organizat de Liga Studenților de la Geografie și Geologie – LSGG Iași
Tema din acest an : A Night in Monte Carlo!
Balul Bobocilor, Facultatea de Geografie și Geologie, se întoarce cu o seară plină de stil, energie și surprize.
Maria Chelariu, Vladuț Gandore și Maria Tanasă, studenții organizatori, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan: