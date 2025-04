Studenți de la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași, în competiții internaționale cu mașini de curse construite de la zero. Emisiunea ”Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (13.04.2025)

Publicat de hdaraban, 24 aprilie 2025, 16:07

Pentru cei care nu știu, Facultatea de Mecanică a Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași este locul unde mai mulți studenți proiectează și construiesc mașini de curse. Așa se face că, din 2012, membrii ”T.U. Iași Racing Team” au participat cu monoposturi realizate în atelierul instituției de învățământ superior la competiții internaționale de tipul Formula Student.

Anul 2025 nu face excepție privind calendarul unor astfel de concursuri, la care echipa de studenți de la Iași va merge cu un nou monopost construit de la zero, tocmai în căutarea unor noi performanțe.

La ”Weekend cu prieteni”, realizatorul ediției, Horia Daraban, a dialogat cu doi dintre cei cincisprezece membri ai echipei. Cei doi invitați, Robert Adrian Chiscop și Andrei Bucătaru, au vorbit cu entuziasm și încredere în viitoarele performanțe ale mașinii cu numărul 252.

Studenții au explicat în ce constă construirea a unei mașini de curse, dar și care particularitățile unor astfel întreceri rezervate studenților, cea mai importantă fiind cea care ține de anduranță. De altfel, Robert spune că ”nu viteza este elementul critic pe care se pune accent în această competiție. Este manevrabilitatea și cât de rezistentă este mașina. Probele nu sunt tocmai roată la roată. Nu se întrec două mașini propriu-zis, ci monopostul este trecut prin probe statice și dinamice în care el funcționează, are probe de manevrabilitate și, la urmă, proba care este mult așteptată și se dorește foarte tare să fie și câștigată: anduranța. Mașina parcurge 22 de kilometri pe un circuit foarte strâns, cu lățime maximă de 3 metri și foarte, foarte virajat.”

În interviu s-a regăsit și întrebarea referitoare la satisfacțiile pe care le aduce un astfel de proiect, iar răspunsul lui Andrei Bucătaru a fost unul prompt: ”dacă e să vorbesc la modul general, de fiecare dată când realizez o piesă de la zero, din proiectare și am adus-o până la capăt, în realitate, și am obținut o piesă frumoasă de care sunt mândru, pot să spun că îmi aduce printre cele mai mari bucurii. ”

Horia Daraban: Un nou monopost, o nouă mașină de curse. Când și de ce un astfel de proiect?

Adrian Robert Chiscop: Acest proiect este unul studențesc și este unul ingineresc. El vrea să targeteze ingineria pusă în practică, astfel ca să înveți tot ce se predă în facultate și tot ce este teoretic să fie materializat ca să se prindă bine în mințile studenților. Ăsta este lucru cel mai fenomenal în acest proiect. Acum, întrebarea de ce o nouă mașină? În primul rând, ăsta este o cerință a competiției: tu trebuie să te prezinți în fiecare an cu o mașină nouă.

Totodată, din cauză că se schimbă membrii, toată lumea are oportunitatea să participe la construcția unui nou monopost, pentru că noi asta construim; construim o mașină reală de curse, să spunem sub categoria ”Formula 4” și noi, efectiv, chiar concurăm cu ea și un om chiar o pilotează.

Horia Daraban: Referitor la modelul din acest an, cu ce se deosebește acest model față de cel de anul trecut?

Andrei Bucătaru: Un prim lucru care se schimbă de la an la an este, în primul rând, șasiul. Șasiul este unul complet proiectat de la zero, cu modificări și la sistemul de suspensie. Pe lângă asta, anul acesta, încercăm să dezvoltăm un kit aero. Mașina de anul trecut nu a avut elemente aerodinamice, însă anul ăsta am încercat să dezvoltăm această parte și restul ansamblelor noi, aducem noi idei. De-a lungul anilor, ne folosim de cunoștințele membrilor mai vechi, însă încercăm să adaptăm și să îmbunătățim zonele în care mașina lasă de dorit..

Horia Daraban: Ce tehnologii sunt folosite? Apropo de lumea digitală, de inteligența artificială, se face apel la toate acestea?

Adrian Robert Chiscop: Da, se face apel la absolut tot, de la cunoștințe mecanice și aplicații mecanice de exemplu, lucrăm la strung și freză, orice componentă este făcută de către studenți efectiv, până la partea teoretică, în care folosim programe atât de la proiectare cât și la programare. Avem, de exemplu încorporat și anumite componente de IA (inteligență artificială), simulăm piese astfel încât să avem niște componente cât mai bune din punct de vedere al greutății și al eficienței.

Horia Daraban: Monopostul trebuie să aibă niște caracteristici ca să fie acceptat în competițiile de profil. Care sunt acestea?

Andrei Bucătaru: În primul rând, monopostul îl construim începând de la un regulament destul de stufos. Regulamentul cred că are undeva la 160 de pagini, împărțit pe diferite categorii, care dictează în primul rând reguli de siguranță, dar și anumite reguli care să asigure standarde inginerești de bună practică.

Horia Daraban: Este vorba despre viteza maximă pe care o poate atinge, de performanțele de pe circuit pe care le doriți?

Adrian Robert Chiscop: Referitor la aceste aspecte, nu viteza este elementul critic pe care se pune accent în această competiție. Este manevrabilitatea și faptul cât de rezistentă este mașina. Probele nu sunt tocmai roată la roată. Nu se întrec două mașini propriu-zis, ci monopostul este trecut prin probe statice și dinamice în care el funcționează, are probe de manevrabilitate și, la urmă, proba care este mult așteptată și se dorește foarte tare să fie și câștigată: anduranța. Mașina parcurge 22 de kilometri pe un circuit foarte strâns, cu lățime maximă de 3 metri și foarte, foarte virajat. Astfel, viteza maximă atinsă ar fi undeva la 68 km/h, dar priceperea de care trebuie să dea dovadă piloții în momentul în care intră în curbe și abordează acest circuit este foarte mare și atunci mașina trebuie să fie foarte ușoară, trebuie să fie manevrabilă și un lucru care pentru un prototip, pentru că se specifică acest lucru în regulament, ea trebuie să aibă stadiu de prototip, nu trebuie să fie produsă la scară mare.

Atunci erori mici, umane, mai ales la nivel studențesc, apar și în felul acesta, să zicem, că se vede acea bună practică inginerească, la sfârșit, în ultima probă.

Horia Daraban: Ați făcut teste cu noul monopost?

Adrian Robert Chiscop : Încă nu, încă este în producție, să zicem așa. Trebuie să mai fie echipat cu anumite elemente, el deocamdată poate fi pus pe roți. Urmează electrica pentru a fi pornit, să ascultăm și noi sunetul motorului și a evacuării noi. Cel de anul trecut a fost foarte frumos, foarte apreciat, iar în vară o să vrem chiar să ieșim în probe cu el.

Horia Daraban: Sunt sigur că e nevoie de fonduri consistente pentru realizarea unei astfel de mașini..

Adrian Robert Chiscop: Este adevărat, bugetul trebuie să fie destul de mare pentru crearea acestui proiect. Fiind o competiție în ceea ce privește moto-sportul, foarte multe echipamente trebuie să fie certificate sau, dacă îți dorești performanță, trebuie să faci de așa natură încât să obții niște componente foarte bine lucrate.

Ca și un cost de anul trecut, pentru că, din nou, avem chiar o probă în care noi să zicem cât ne-a ajuns toată producția monopostului, evaluarea făcută, fără să contorizăm orele de lucru pe care ar fi normal într-o uzină să le introducem în costul final, tras o linie, a ieșit 33.000 euro.

Horia Daraban: Procesul ăsta de proiectare, construire vine să ofere experiență pentru cei implicați.

Adrian Robert Chiscop: Tot ce aplicăm noi aici se aplică și în industrii, adică, nu doar la nivel teoretic, ci și la nivel practic, întrucât poți să observi ca student, procesul unui ansamblu, de la gândire neavând absolut nimic, ci doar niște date pe o hârtie, până la momentul final, în care îl testezi și ăsta este lucrul cel mai important în industrie, când poți să tragi un feedback; în momentul acela, deja lucrurile sunt foarte frumoase, adică este un capitol superior.

Horia Daraban: Să vorbim și despre T.U Iași Racing Team; mai mulți studenți de la aceeași facultate, Facultatea de Mecanică?

Adrian Robert Chiscop: Nu tocmai. Noi suntem un proiect care reprezintă Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” și nu avem absolut nicio reținere să atragem studenți și să recrutăm studenți de la toate facultățile, mai ales acum, în această perioadă; normal, când spui un monopost sau o mașină de curse, te gândești numai la mecanică, pinioane, roți și așa mai departe. S-a depășit etapa asta, am ajuns deja să vrem și să ne dorim chiar și programatori, deoarece apare și categoria de mașini driverless, care se conduc singure și atunci, deja, nu mai vorbim doar de o simplă electrică, ci vorbim de un software pentru care este nevoie de un programator care să cunoască și să știe bine ceea ce face.

Andrei Bucătaru: Echipa, în momentul de față, are 15 membri de la diverse facultăți, incluzând Automatică și Calculatoare, Mecanică, Construcții de mașini și altele.

Horia Daraban: Cum se face selecția? Vine cine vrea, rămâne cine poate?

Adrian Robert Chiscop: Noi facem o selecție, punem un chestionar la începutul anului și noi selectăm pe baza unor întrebări care le punem, oarecum, de bază. Noi nu avem cerințe, omul deja să vină învățat, cu aptitudini de a proiecta, de a programa sau așa mai departe, întrucât încurajăm să învețe. Lucru pe care noi ni-l dorim cel mai tare de la un student când intră este să-și dorească să învețe, pentru că, dacă îți dorești să înveți, poți să înveți, de exemplu un limbaj de programare într-o săptămână, poți să înveți un program de proiectare, la fel, într-o săptămână, chiar dacă poate ești anul întâi. Au fost cazuri, au venit, într-o săptămână, două, aveau bazele și, odată ce ai bazele, de acolo discuți cu totul altfel.

Horia Daraban: Spuneai Andrei, 15 membri ai echipei, fiecare cu rolul său?

Andrei Bucătaru: În principiu, când intri în echipă, nu intri pe o chestie nișată, eu vreau să fac asta, ești versatil. Eu, unul, când am intrat în echipă, știam în principiu că aș vrea să mă axez pe partea asta de proiectare, pentru că am mai experimentat cu ea și mi-a făcut plăcere. Acum, am învățat destul de multe chestii și m-am ocupat anul ăsta de partea de aerodinamică. Ideea este cu cât muncești mai multe în echipă și cu cât experimentezi mai mult, îți găsești practic zona în care vrei să lucrezi și în care te descurci cel mai bine.

Adrian Robert Chiscop: Odată ce îți place și te implici, vrei să mergi până la capăt.

Horia Daraban: Cum se definește satisfacția în cazul membrilor T.U. Iași Racing Team? De unde vine ea? Este legată de câștigarea unei competiții, de obținerea unui rezultat bun sau ține și de întregul proces de realizare, de construire a unei mașini?

Adrian Robert Chiscop: Nu ține doar de rezultat, deși e important să vezi mașina, un produs realizat de tine, că îndură testele și chiar și reușește să le treacă. Dar și parcursul ajută foarte mult, întrucât ai venit, poate, cu un pachet de cunoștințe și îți dai seama cât de mult mai ai de acumulat și, totodată, te uiți și realizezi și cât de mult ai acumulat și este foarte frumos să te autoevaluezi, să-ți dai seama că ai reușit să te dezvolți, venind , poate, din curiozitate, pasiune sau chiar întâmplător.

Parcursul și rezultatele, tot ce se întâmplă, este o satisfacție, mai ales la final, când vezi mașina, nu neapărat mergând, dar s-o vezi exact așa, în toată frumusețea ei, că stă pe roți, arată frumos, este un lucru făcut de tine, este un lucru făcut și în echipă. Este o senzație foarte frumoasă.

Horia Daraban: Andrei, ne povestești momentul care ți-a adus cea mai mare satisfacție până acum?

Andrei Bucătaru: N-aș putea să spun un moment anume, însă, dacă e să vorbesc la modul general, de fiecare dată când realizez o piesă de la zero, din proiectare și am adus-o până la capăt, în realitate, și am obținut o piesă frumoasă de care sunt mândru, pot să spun că îmi aduce printre cele mai mari bucurii.

Horia Daraban: Să vorbim și despre calendarul competițional, pentru că tot am spus introducere, mașina este pregătită pentru viitoare curse. Așadar, în acest an, în 2025, mai multe competiții la care urmează să participați.

Adrian Robert Chiscop: Noi ne-am calificat la trei competiții, două internaționale și una națională. Cele două internaționale sunt Formula Student Ungaria și Formula Student Cehia. Acestea se desfășoară în luna iulie. Cea pe care o avem în țară, Formula Student România, a treia ediție, se va desfășura la Bacău, pe circuitul de Carting, iar acolo vom merge cu noua noastră mașină – 252, și vom mai avea oportunitatea să mergem și cu o mașină retro care a participat în urmă cu doi ani la mai multe competiții printre care Spania și Ungaria. Deci este o chestie frumoasă întrucât vor vedea două generații acolo atât tehnic cât și uman.

Horia Daraban: Având pe fundal experiențele voastre, ce le-ați spune unor tineri care sunt la început de drum, indiferent de domeniul pe care l-au ales?

Andrei Bucătaru: Din punctul meu de vedere, experiența asta este una foarte frumoasă, care te dezvoltă atât personal cât și profesional și le-aș recomanda poate nu musai această experiență, însă să caute o experiență extra, să găsească ceva care îi pasionează la fel cum mă pasionează pe mine acest proiect.

Varianta audio a interviului: