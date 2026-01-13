#StareaEducației (INTERVIU) Bogdan Suruciuc, șeful ISJ Botoșani: ”Peste 12 mii de elevi beneficiază de hrană la școală. Pentru unii este singura masă pe zi./ Prin măsurile impuse vara trecută, am redus la mai bine de jumătate învățământul simultan în județ.”

Programul Național „Masă Sănătoasă” va continua și în anul 2026, cu un buget total care depășește 1,5 miliarde de lei, în creștere cu aproape 392 de milioane de lei față de anul 2025. Alocația zilnică per beneficiar ajunge la 16,5 lei, iar programul se adresează preșcolarilor și elevilor care sunt prezenți la cursuri, pe durata desfășurării anului școlar. În județul Botoșani, programul este implementat în 27 de unități de învățământ, iar 12.293 de elevi primesc zilnic fie o masă caldă, fie un pachet alimentar. Șeful Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, Bogdan Suruciuc, a declarat în emsiunea Starea Educației că numărul unităților a rămas același ca în 2025, întrucât programul se derulează pe anul calendaristic, iar în acest an nu au fost adăugate noi școli beneficiare.

La nivelul județului Botoșani, distribuția este relativ egală: aproximativ 50% dintre elevi beneficiază de masă caldă, iar ceilalți primesc pachet alimentar rece. Șeful ISJ spune că, acolo unde a fost posibilă organizarea mesei calde, aceasta este foarte apreciată atât de elevi, cât și de părinți. „Programul ‘Masă Sănătoasă’ este clar preferat față de ‘Laptele și Cornul’, pentru că este mai consistent și răspunde mai bine nevoilor copiilor”, a explicat Suruciuc.

Deși programul funcționează, în unele localități din județ au existat întârzieri cauzate de procedurile de achiziție publică. Municipiul Dorohoi, orașele Săveni și Flămânzi s-au confruntat cu blocaje generate de licitații, contestații și dificultăți în identificarea unor furnizori care să îndeplinească toate condițiile legale. ”Procedura este anevoioasă și depinde foarte mult de implicarea autorităților locale. Acolo unde acestea au întârziat, programul a ajuns mai greu la copii”, a mai spus șeful ISJ Botoșani.

Bogdan Suruciuc subliniază că programul „Masă Sănătoasă” și-a dovedit eficiența, mai ales în comunitățile vulnerabile. În corelație cu programul PNRAS, destinat prevenirii abandonului școlar, masa oferită la școală a contribuit la reducerea absenteismului și la îmbunătățirea rezultatelor școlare. ”Există copii pentru care masa primită la școală este singura masă a zilei”, a declarat inspectorul școlar.

În emisiunea Starea Educației, șeful ISJ Botoșani a vorbit și despre efectele măsurilor recente din educație. Una dintre cele mai importante realizări la nivel județean a fost reducerea învățământului simultan, de la aproape 3.800 de elevi la aproximativ 1.500 în anul școlar curent. Această schimbare a fost posibilă prin comasarea unor unități de învățământ și prin eficientizarea transportului școlar.

În ceea ce privește cadrele didactice, Bogdan Suruciuc a precizat că niciun profesor nu a rămas fără catedră, iar pentru anul școlar 2025–2026 toate posturile au fost ocupate. Reducerile s-au resimțit mai ales în zona „plata cu ora”, care a devenit mai puțin atractivă pentru profesori, a mai spus șeful ISJ Botoșani.

Redăm, mai jos, interviul integral:

Andreea Daraban: În câte școli din județul Botoșani se derulează acest program și câți elevi beneficiază de o masă la școală?

Bogdan Suruciuc: Sunt 27 de unități de învățământ care derulează acest porgram, beneficiari fiind 12.293 de elevi. Practic, anul acesta rămân aceleași unități de învățământ care au fost și în 2025 pentru că acest program se derulează pe parcursul anului calendaristic, nu a anului școlar. Banii sunt alocați în bugetul fiecărui an și în acest an nu s-a mai suplimentat, ca în anii precedenți, cu nici o unitate de învățământ, dar, după cum bine știți, a crescut cuantumul sumei pentru fiecare elev, de la 15 la 16,50 lei, care se va regăsi într-un pachet alimentar, fie cald sau rece.

Andreea Daraban: Chiar beneficiază copiii de masă caldă sau majoritatea primesc doar pachet alimentar? Aveți unități unde elevii mănâncă ceva cald la școală?

Bogdan Suruciuc: La nivelul județului Botoșani, procentul este cam 50-50, unde se dă masă caldă și unde se dă pachetul alimentar rece, compus dintr-un sandwich și alte produse alimentare. Acolo unde s-a reușit punerea la punct a acestui sistem de masă caldă, pentru că dacă ne aducem aminte, prima dată proiectul s-a numit ”Masă caldă” și apoi a fost transformat în ”Masă sănătoasă”, acolo unde se reușește să ajungă la copii o masă caldă este foarte bine venită și apreciată de elevi, dar și de părinți. Este foarte bine și acolo unde există și produse alimentare reci, un sandwich care să respecte normele legislative și acesta este foarte bine primit. Aveam o discuție anul trecut cu elevii și comparând programul ”Masă sănătoasă” și ” Laptele și Cornul”, clar este preferat programul ”Masă sănătoasă” pentru că este mai consistent.

Andreea Daraban: Pentru că tot ați menționat despre programul ”Laptele și Cornul”, în județul Botoșani acesta se desfășoară în toate unitățile de învățământ, fără sincope?

Bogdan Suruciuc: Da, fără nicio problemă, la noi în județ acest program merge foarte bine, este apreciat și el, mai ales acolo unde nu se derulează în paralel cu programul ”Masă sănătoasă”.

Andreea Daraban: În unitățile unde există ”Masă sănătoasă” primesc și lapte și corn?

Bogdan Suruciuc: Primesc și lapte și corn pentru că aici este o discuție. Dacă unitatea de învățământ constată că acest program nu mai este dorit de elevi, acolo unde se desfășoară și masă sănătoasă, ei pot să renunțe, dar încă nu am avut astfel de solicitări.

Andreea Daraban: În ceea ce privește acest program, ”Masă sănătoasă”, s-a desfășurat la fel ca ”Laptele și Cornul”, fără sincope? Ați avut probleme cu licitații, cu furnizori?

Bogdan Suruciuc: În unele localități au fost probleme cu aceste licitații, blocându-se, dar până la urmă au ieșit din impas și au putut oferi acest program elevilor. Din păcate, toată această procedură este destul de anevoioasă și în unele zone merge mai greu.

Andreea Daraban: De ce? Din cauza autorităților locale?

Bogdan Suruciuc: Da, din cauza autorităților locale și a demersului pe care îl au de făcut pentru a licita și a ajunge la un distribuitor de calitate toate aceste beneficii.

Andreea Daraban: Ne puteți da niște exemple, unde au fost probleme cu acest program?

Bogdan Suruciuc: Au fost probleme în municipiul Dorohoi, în orașul Săveni. Au mers foarte greu procedurile de licitație și s-a întârziat foarte mult această procedură de a atribui către un operator local care să poată distribui aceste produse, pentru că nu întruneau condițiile, erau foarte multe contestații și de aici întârzierea, la fel și în orașul Flămânzi. Problemele pentru întârzierea acestui program în unele localități apar din această situație a licitațiilor.

Andreea Daraban: O masă oferită copiilor la școală este extrem de importantă, știm foarte bine asta, mai ales pentru cei proveniți din medii vulnerabile. Considerați că își ating scopul aceste programe?

Bogdan Suruciuc: Da, s-a dovedit că este foarte importantă această masă sănătoasă și prin aplicarea programului PNRAS, destinat prevenirii abandonului școlar în unitățile de învățământ, prin acest program oferindu-se și o masă sănătoasă după activitățile remediale. S-au văzut progresele care se realizează de către elevi, atât în rezultatele obținute cât și în lipsa absențelor de la școala. Chiar dacă trăim în acest secol al performanței, din toate punctele de vedere, avem în același timp zone foarte vulnerabile, sărace. Poate unora le vine greu să se creadă, dar sunt copii care se bucură de fiecare bucățită de pâine și vin la școală cu gândul de a primi acea masă sănătoasă, produse alimentare care pentru unii copii reprezintă singura masă pe zi.

Andreea Daraban: În urma a măsurilor luate în vara anului trecut, precum cele legate de creșterea normei didactice de predare, care a stârnit multe nemulțumiri sau a comasărilor de instituții, care au fost efectele pozitive semnalate în județul Botoșani?

Bogdan Suruciuc: Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am realizat la nivelul județului Botoșani a fost reducerea învățământului simultan. Pentru că, dacă cu un an de zile înainte aveam aproximativ 3.700-3.800 de elevi în învățământul simultan, în acest an școlar am redus la 1.500, iar această reducere a învățământului simultan va continua și pentru anul școlar viitor. Poate pentru unii această reducere este doar o tăiere, dar nu este o tăiere, este o creștere a performanței și a faptului că elevii au acces la un învățământ de calitate. Pentru că una este să fii într-o clasă cu elevi de aceeași vârstă și care studiază aceeași materie și alta este să studiezi într-o clasă în care mai sunt elevi de la încă cel puțin două clase și fiecare studiază materia lui.

Andreea Daraban: Prin comasarea instituțiilor s-a rezolvat, spuneți dumneavoastră, această problemă. Cum ați adus copiii la școlile centrale?

Bogdan Suruciuc: S-a eficientizat transportul școlar. Acolo au fost și unități de învățământ care au primit mijloace noi pentru a transporta elevii. Bineînțeles, acolo unde distanțele sunt foarte mari, nu se poate renunța la acest învățământ de tip simultan sau la a transporta elevii, mai ales atunci când vorbim de copii pentru învățământul preșcolar, care sunt foarte mici și clar se caută soluții locale pentru ca cei mici să poată merge la grădiniță.

Andreea Daraban: Ați pierdut profesori, odată cu creșterea normei didactice de predare?

Bogdan Suruciuc: La nivelul județului Botoșani nu am avut cadre didactice care să nu poată obține o catedră. În unele zone mai îndepărtate, au fost și cazuri în care unele catedre au fost greu ocupate, după câteva serii de ședințe publice de către cadre didactice, pentru că era vorba despre navetă și de distanță destul de mare. Pentru anul școlar 2025-2026 am reușit să ocupăm toate catedrele și să răspundem profesorilor cu ore disponibile acolo unde au avut nevoie.

Andreea Daraban: Profesorii suplinitori nu au pierdut ore? Unii au renunțat poate la catedre?

Bogdan Suruciuc: Practic această lege, care s-a dat în august, a diminuat foarte mult numărul orelor care erau la plata cu ora. Reducerea s-a făcut de acolo, pentru că, în acest moment, noi avem foarte puține cadre didactice care mai au plata cu ora, în special în învățământul sportiv și la Liceul de Arte, pentru că acolo nu avem cadre specializate pentru a ocupa acele catedre. Dar în rest, foarte puțini colegi profesori au optat pentru a primi aceste ore la plata cu ora, pentru că nu mai sunt atractive.

