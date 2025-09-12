Sfaturi sănătoase (nu doar) pentru școlari. Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 12.09.2025.

𝐀𝐭𝐞𝐧ț𝐢𝐞 𝐩ă𝐫𝐢𝐧ț𝐢 ș𝐢 𝐛𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢: 5 sfaturi sănătoase (nu doar) pentru prima zi de școală. Ce trebuie să știți despre igienă, alimentație, tipul de ghiozdan, triajul epidemiologic și afecțiunile asociate.

𝟏 Nu duceți în colectivități copiii cu febră, frison, secreţii nazale abundente, dureri faringiene, tuse, diaree, erupţii cutanate sau mucoase.

𝐓𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐢𝐠𝐢𝐞𝐧ă 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐭𝐞.

Bolile infecțioase rămân marele pericol din colectivitățile școlare. Mâinile curate pot ţine la distanţă peste 200 de boli.

Spălatul corect pe mâini este cea mai eficientă acţiune profilactică, întrucât acest banal ritual de igienă reduce semnificativ riscul răspândirii bolilor diareice şi respiratorii.

(!!!) Spălatul pe mâini nu are nicio valoare dacă la final atingeţi obiecte contaminate, precum robinetele nedezinfectate de la baie sau prosoapele umede, murdare sau folosite în comun.

𝐀𝐭𝐞𝐧ț𝐢𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚ț𝐢𝐞: a) Luarea micului dejun e obligatorie. b) Pacheţelul cu alimente trebuie să fie neperisabil, adaptat caloric efortului, să poată fi consumat uşor, respectând regulile de igienă. c) Avertizaţi copiii să nu consume alimente de tip fast-food de la magazinele de pe lângă şcoală, din cele cu provenienţă incertă sau oferite de persoane necunoscute. 𝐀𝐥𝐞𝐠𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐢𝐩𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐠𝐡𝐢𝐨𝐳𝐝𝐚𝐧 ş𝐢 𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐢𝐳𝐢𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫 are mare influenţă în prevenirea sau dezvoltarea patologiei osteorticulare ce poate merge de la durere pânâ la compresiunile plexului brahial şi deformarea coloanei vertebrale (lordoze, cifoscolioze). Ghiozdanul nu trebuie să fie mai lat decât umerii copilului și trebuie să fie proporțional cu statura lui.

!!! Nu uitați de ergonomie (suport lombar, bretele ajustabile, spate buretat și aerisit), siguranță (elemente reflectorizante) și greutatea optimă (nu mai mult de 10% din greutatea copilului).

𝟓. Av𝐞𝐫𝐭𝐢𝐳𝐚ţ𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐨𝐫𝐢𝐢 asupra eventualelor probleme medicale (alergii, probleme cardiace, oftalmolgice) precum şi a soluţiilor terapeutice de urgenţă.

𝐑𝐞ț𝐢𝐧𝐞ț𝐢:

1,5 % din elevii din învățământul preuniversitar au probleme de sănătate. În fiecare școală există cel puțin un copil (în medie 2,5 pe unitate de învățământ) ce suferă de o boală contagioasă iar 30-40% prezintă o patologie oftalmologică sau stomatologică. Unul din trei are păduchi iar 3% au râie. 𝐋𝐮𝐜𝐫𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐬𝐞 𝐩𝐨𝐭 î𝐦𝐛𝐮𝐧ă𝐭ăţ𝐢 𝐝𝐚𝐜ă 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐯𝐚 𝐚𝐝𝐨𝐩𝐭𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐞𝐚 𝐦𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐧𝐝 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫𝐞𝐚 î𝐧 ş𝐜𝐨𝐥𝐢 ş𝐢 𝐠𝐫ă𝐝𝐢𝐧𝐢ţ𝐞 𝐚 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚ţ𝐢𝐞𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐬ă𝐧ă𝐭𝐚𝐭𝐞. Pentru a fi cu adevărat eficiente aceste lucruri trebuie cunoscute precum alfabetul sau tabla înmulțirii.

Sursă: conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe.