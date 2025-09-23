Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2025, 09:32

Se lansează Întreprinderea Socială „Casa ArtIs”.

Anca Ciliac, antreprenor social, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.

Anca Ciliac, director proiecte Asociația Cetățenilor Implicați în Comunitate Iași, ne-a invitat și la Festivalul cu Umbrele, 27-28 septembrie 2025, sub podul Octav Băncilă, Zona Țigarete, Iași:

Asociația Cetățenilor Implicați în Comunitate Iași organizează în perioada 27-28 septembrie 2025, a VII-a ediție a Festivalului cu Umbrele ®, ce va avea loc sub podul Octav Băncilă-zona Țigarete (lângă ACIC Dichis magazin caritabil).

Festivalul cu Umbrele este marca înregistrată și deține toate drepturile de publicitate și comerciale.

Festivalul cu Umbrele® este primul festival social, care și-a propus ca misiune sprijinirea și promovarea cauzelor și valorilor locale, mobilizarea resurselor locale, potențarea și reinvestirea lor în comunitate.

Ediția din acest an are tema ” Incluziune în suflet prin emoție și artă” și va fi un eveniment manifest împotriva bullyingului în școli, un eveniment ce-și propune conștientizarea populației în ceea ce privește impactul bullyingului asupra sănătății mintale a copiilor. Fiind un festival social și caritabil, cea mai mare parte din taxele de publicitate si donații va fi direcționată spre un proiect social ambițios al Asociației Cetățenilor Implicați în Comunitate, unic în Iași, ACIC Dichis magazin caritabil. Acesta este un spațiu care oferă gratuit activități de terapie ocupațională, educație non-formală și socializare pentru tineri și persoane adulte cu dizabilități, care creează locuri de muncă și facilitează insertia pe piața muncii a tinerilor din categorii vulnerabile ( tineri cu dizabilități, NEET, proveniți din centre de plasament etc).

Ediția a VII a Festivalului cu Umbrele este parte din campania de conștientizare asupra bullyingului din cadrul proiectului ”Tangoterapia, instrument de dezvoltare emoțională și prevenire a bullyingului în școli”, proiect co- finanțat din fonduri nerambursabile de Municipiul Iași, în baza legii 350/2005.

ACTIVITĂȚILE DIN CADRUL FESTIVALULUI

• Spectacol de muzică, dans, teatru în care sunt promovați cei mai valoroși copii și tineri ai orașului.

• Atelierele de creație și dezvoltare personală în aer liber, pentru copii și adulți (ateliere de pictură, handmade, împletituri, magie, yoga, terapie prin artă, cub Rubik, demonstrații sportive, dansuri sociale, Zumba etc);