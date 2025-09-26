Republica Moldova între UE și influența rusă

Republica Moldova se pregătește de alegeri parlamentare într-un moment crucial, marcat de război la graniță, presiuni externe și dorința de apropiere de Uniunea Europeană. Care sunt mizele și ce impact pot avea aceste alegeri asupra viitorului țării?

Publicat de isoreanu, 26 septembrie 2025, 08:49

Alegerile parlamentare de duminică, din Republica Moldova, se desfășoară pe fundalul unui război hibrid, într-un context geopolitic extrem de tensionat: război la granița cu Ucraina, presiuni și ingerințe externe, dar și aspirația clară a Chișinăului spre Uniunea Europeană.

Măriuța Nistor, jurnalist de investigație la Ziarul de Gardă din Republica Moldova, și Pavel Lucescu, fost jurnalist, consultant în comunicare, participă la dezbaterea „Imperativ”, vineri, după știrile orei 14.00, pentru a explica circumstanțele și miza alegerilor de duminică.

Realizator: Ioana Soreanu.

