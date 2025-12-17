Puls Juridic: Deepfake: Ce este și cum vă puteți proteja de capcanele din mediul online?

Publicat de Andreea Drilea, 17 decembrie 2025, 08:55

Tot mai multe videoclipuri false realizate cu ajutorul inteligenței artificiale sunt utilizate de infractori pentru fraude financiare, potrivit unui comunicat al Poliției Române.

Ce înseamnă fenomenul deepfake și ce recomandări au polițiștii pentru ca utilizatorii de internet să nu devină victime ale unor infracțiuni aflați de la subcomisar Florin Ionuț Zaborilă, din cadrul Compartimentului de Investigare a Infracțiunilor Informatice al Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

