Orașul Iași, sub semnul literaturii: FILIT – festivalul întâlnirilor memorabile

Festivalul Internațional de Literatură și Traducere aduce, între 22 și 26 octombrie, la Iași, sute de evenimente, autori din întreaga lume și întâlniri de neuitat între scriitori și cititori.

Publicat de isoreanu, 14 octombrie 2025, 09:16

Festivalul Internațional de Literatură și Traducere se va desfășura, la Iași, între 22 și 26 octombrie 2025, cu sute de evenimente, autori din toată lumea și întâlniri între scriitori și cititori.

Amelia Gheorghiță, PR FILIT, vine la emisiunea Oameni și idei, la Radio România Iași, marți, 14 octombrie, după știrile orei 14.00, pentru a ne povesti despre programul și invitații ediției a XIII-a a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere.

Realizator, Ioana Soreanu.

