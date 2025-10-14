Orașul Iași, sub semnul literaturii: FILIT – festivalul întâlnirilor memorabile

Festivalul Internațional de Literatură și Traducere aduce, între 22 și 26 octombrie, la Iași, sute de evenimente, autori din întreaga lume și întâlniri de neuitat între scriitori și cititori.

Publicat de isoreanu, 14 octombrie 2025, 09:16

Amelia Gheorghiță, PR FILIT, vine la emisiunea Oameni și idei, la Radio România Iași, marți, 14 octombrie, după știrile orei 14.00, pentru a ne povesti despre programul și invitații ediției a XIII-a a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere.

Realizator, Ioana Soreanu.

