Omul care aduce vestea: Vasluiul se pregătește de summit. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2025, 10:09


Summitul Tinerilor din România va avea loc în perioada 22 – 26 octombrie 2025.

Ce se mai întâmplă zilelele acestea la Vaslui? Am aflat de la Vlad Biliuță, managerul programului ACCED:

👀 Cine vine la Summitul Tinerilor X | ÎNCOTRO?
📩 Verifică-ți mailul, tocmai au sosit rezultatele!
⭐ Nu uita să arunci o privire și în Spam/Junk. De asemenea, dacă inboxul tău este plin, șterge câteva emailuri 📨 ca să te asiguri că are loc și cel de la noi!
😲 Dacă nu ai primit nimic, dar te-ai înscris, scrie-ne cât de repede la summitul.tinerilor@ctr.ro.
⚠️ Dacă ai fost selectat, confirmă-ți locul până pe 25 septembrie, ora 23:59, urmând instrucțiunile din mail.
Ne apropiem cu pași repezi de STX – abia așteptăm să ne vedem la Vaslui – Capitala Tineretului 2025, între 22 și 26 octombrie! 🙌
🌟 Summitul Tinerilor este cel mai ambițios eveniment de învățare, dezbatere, decizie și celebrare al mișcării de tineret din România și este organizat anual în Capitala Tineretului din România de către Guvernanța programului (Consiliul Tineretului din România, Federația Tinerilor din Cluj, PONT Group și Banca Comercială Română BCR) precum și Federația Tinerilor din Vaslui, Primăria și Consiliul Local al Municipiului Vaslui, co-managerii ediției curente a programului, în parteneriat cu Consiliul Județean Vaslui.
