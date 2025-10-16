(INTERVIU) La Iași a început a IX-a ediție a Școlii de Ghizi – amplu proiect educațional pentru formarea ghizilor de turism din România

La Iași a fost lansată a IX-a ediție a Școlii de Ghizi, un proiect dedicat formării profesionale a ghizilor de turism din România, organizat de Asociația Turistică ”Ghizii României”. Este cel mai amplu proiect educațional al asociației și are ca scop principal pregătirea unei noi generații de ghizi de turism, capabili să promoveze patrimoniul cultural și natural al țării noastre la cele mai înalte standarde.

Cursurile sunt autorizate de Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Ministerul Turismului, iar în urma absolvirii, participanții pot obține atestatul de ghid local de turism. Cursurile se vor desfășura în perioada octombrie 2025 – mai 2026, iar înscrierile sunt deschise până la finalul lunii octombrie.

Detalii despre acest proiect i-a oferit colegei noastre Andreea Daraban, Victoria Bejan, coordonator al Școlii de Ghizi Iași și formator în cadrul acestui proiect.

Andreea Daraban: Ce reprezintă Școala de Ghizi și care este obiectivul principal al acestui proiect?

Victoria Bejan: Școala de Ghizi este un proiect foarte mare al Asociației Turistice ”Ghizii României”, care are filiala în București. Am deschis o filială la Iași în 2014 și de atunci am ajuns la IX-a ediție, anul acesta, cu o nouă promoție de cursanți, atât studenți cât și persoane care nu mai sunt studente, dar care au rămas cu o pasiune pentru turism și vor să se reprofileze sau vor să-și deschidă o altă arie de activitate. Legat de această școală, cei care se pot înscrie trebuie să aibă 18 ani, minumum 10 clase absolvite, pot veni ca amatori sau să se înscrie cu un dosar, un dosar întocmit de către ei cu niște acte minime și pot urma aceste cursuri, în urma cărora pot obține un atestat de ghid, care se obține de la Ministerul Turismului.

Andreea Daraban: Cum este structurat cursul de calificare pentru ghidul local de turism?

Victoria Bejan: Cursul are loc o dată pe săptămână, în fiecare marți de la ora 18:00 la 20:00 și va avea loc la Colegiul Național ”C. Negruzzi” din Iași, într-un amfiteatru. Îi așteptăm cu drag pe toți cei care au aflat poate mai târziu această informație, pentru că primele cursuri sunt introductive. De asemenea, pot să se înscrie până la finalul lunii. Cursurile sunt din diverse domenii, sunt și de geografie, și de turism, și de management, marketing, psihologie pentru că un viitor ghid de turism trebuie să aibă mai multe abilități decât cultura generală. Trebuie să aibă și abilități inclusiv de economie și pe partea de psihologie, pentru că, apar tot felul de situații pe parcursul traseului, trebuie să știe să se descurce, el fiind liderul grupului. Îmi place să spun că ghidul este ambasadorul țării pe care o reprezintă, dar, în același timp, rolul lui este ca oamenii din autocar să se simtă în vacanță și să fie o vacanță reușită.

Andreea Daraban: Ce presupune procesul de atestare și care sunt condițiile pentru obținerea certificatului recunoscut oficial?

Victoria Bejan: În urma cursului are loc un examen, este o parte practică și trebuie să prezinte un proiect și, respectiv, o testare, un test grilă pe baza cursurilor teoretice predate. Partea practică implică niște deplasări pe timp de weekend. O dată pe lună se face o deplasare într-o zonă din țară, cu o noapte de cazare, unde cursanții au ocazia să-și prezinte ceea ce și-au pregătit pe traseu, la microfon. Învață cum să se descurce în autocar, se discută, inclusiv, despre termenii de respectat ca program pe timpul unei zile, durata pauzelor, respectiv, au ocazia să primească feedback de la instructorii de practică din autocar și să-și îmbunătățească vorbitul în public. Practic, e un fel de public speaking, doar că în autocar, cu un grup de turiști.

Andreea Daraban: Spuneați că este un curs de calificare.

Victoria Bejan: Da, este un curs de calificare. Pe acest domeniu sunt două cursuri, dacă e să urmărim întregul traseu. Avem cursul de calificare numit ”Curs de ghid de turism local” și următorul curs este ”Cursul de ghid național”, respectiv în urma căruia primești un atestat care îți permite să mergi cu grupuri în afara țării. În urma diplomei primite, se întocmește un dosar către Ministerul Turismului și se obține atestatul de ghid, adică ești ghid cu acte oficiale.

Andreea Daraban: Cine sunt formatorii implicați? Cine sunt cei care susțin aceste cursuri?

Victoria Bejan: Sunt formatori din domeniul turismului, în special. Formatori care povestesc și din experiența personală, adică dacă participanții la curs n-au ajuns la ore, suportul de curs îl vor primi, dar experiența personală pe care o prezintă formatorii nu se va regăsi în suportul de curs și atunci îi încurajăm să vină la cursuri în format fizic. Unul dintre formatori sunt și eu, dar sunt și alți colaboratori formatori din domeniul turismului, care au experiență pe parte de ghidaj, pe partea de agenție de turism, pe parte de psihologie și foarte mulți dintre ei sunt ghizi cu experiență, inclusiv cei care merg chiar pe traseu cu grupuri în țară sau în străinătate. Prezintă situații limită, chiar sunt și câteva aplicații practice în cadrul cursului, în sala de curs, și sunt cursuri foarte interactive. Nu le putem asocia cu un curs de la facultate, neapărat.

Andreea Daraban: Care este costul acestui curs? Și există posibilități, eu știu, de reducere sau sprijin financiar pentru unele persoane?

Victoria Bejan: Ca să urmezi acest curs, există varianta de a veni ca amator, adică să vii la cursuri pur și simplu gratuit, iar la final obții o diplomă de participare și există varianta în care te înscrii cu dosar, cu tot traseul povestit anterior, adică intri într-un examen, obții diploma ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și apoi atestatul de ghid. Pentru varianta cu dosar, există taxă pentru elevi, 1.600 de lei, care se plătește eșalonat, și pentru cei care nu mai sunt studenți, 2.300 de lei.

Andreea Daraban: Iar pentru studenți?

Victoria Bejan: Și elevii și studenții au același preț, doar că elevii trebuie să aibă minium 18 ani în momentul înscrierii.

Andreea Daraban: Ce perspectivă de angajare au absolvenții Școlii de ghizi?

Victoria Bejan: Noi oferim oportunități în urma absolvirii cursului, fiind și parteneri cu agenția de turism specializată pe turism școlar, atât în Iași cât și în București. Le oferim ocazi, să meargă, încă de pe timpul desfășurării cursului, în tot felul de deplasări cu grupuri, iar grupurile pe care le avem noi, cel mai des sunt grupuri de elevi, cumva un public accesibil pentru cei care sunt începători, pentru că pot exersa mult mai bine partea practică în urma absolvirii cursului. De asemenea, le putem face recomandări către agențiile mari, tur-operatoare, care organizează circuite, atât în țară cât și în străinătate sau se pot angaja ca agent de turism, într-o oricare altă agenție de turism.

