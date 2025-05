Înălțarea Domnului. Părintele Ionel Ilie (Coșești, Ivănești, jud. Vaslui), la ”Pulsul Zilei”, cu Mihai Florin Pohoață – 29.05.2025.

Înălțarea Domnului este prăznuită la 40 de zile după Înviere, în Joia din săptămâna a VI-a, după Paști, sărbătorită în acest an, pe 29 mai. Sărbătoarea este cunoscută în popor și sub denumirea de Ispas, zi în care creștinii se salută cu "Hristos S-a înălțat!" și "Adevărat S-a înălțat!".

Noi, creștinii ortodocși sărbătorim Paștile cu aserțiunea „Hristos a înviat!”, la care ni se răspunde cu confirmarea „Adevărat, a înviat!”, pentru că Învierea nu a avut martori, fiind receptată cu îndoieli și necredință.

În vreme ce Înălțarea Domnului a avut martori, a fost o despărțire izvorîtoare de lumină, deoarece ucenicii s-au întors în Ierusalim „cu bucurie mare”.

Din acest motiv în cărțile noastre de slujbă nu există o salutare similară cu aceea de la Sfintele Paști.

Un cuvânt de suflet și pentru inimi curate avem din partea părintelui Ionel Ilie, preot paroh al bisericii cu hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, din satul Coșești, comuna Ivănești, județul Vaslui, astăzi, joi, 29 mai 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:30, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: părintele Ionel Ilie, preot paroh al bisericii cu hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, satul Coșești, comuna Ivănești, județul Vaslui.