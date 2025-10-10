Întrebări fără răspuns după tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași
Șapte copii au murit la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, după ce s-au infectat cu bacteria Serratia Marcescens. Rapoartele arată nereguli grave în respectarea protocoalelor medicale, iar autoritățile au demarat anchete.
Șapte copii au murit în Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași. O tragedie care ridică întrebări despre vinovăție, nepăsare și responsabilitate.
Rapoartele arată nereguli grave. Cine răspunde pentru viețile pierdute? Ce înseamnă, de fapt, siguranța într-un spital românesc?
Vom discuta despre acest subiect în emisiunea „Imperativ”, vineri, după știrile orei 14,00, cu jurnalista Violeta Cincu, corespondent RFI și editor coordonator Radio HIT, Daniela Mitrofan, președinta Asociației Reset, și Carmen Uscatu, președinta și cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”.
