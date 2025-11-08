Ascultă Radio România Iași Live
„Femeia modernă" – ediția a V-a, eveniment al Asociației ROR. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

„Femeia modernă” – ediția a V-a, eveniment al Asociației ROR. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 8 noiembrie 2025, 09:56

Asociația ROR vă invită la un eveniment devenit deja tradiție: „Femeia modernă” – ediția a V-a.

Această ediție este despre forța interioară, frumusețea autentică și echilibrul pe care femeia de astăzi le aduce în familie, în comunitate și în lume.

Roxana Oana Rotaru, președinta Asociației ROR în direct în matinalul de la Radio Iași:

Vom descoperi povești de viață care inspiră, vom vorbi despre puterea de a fi tu însăți și despre curajul de a construi un drum propriu, în armonie cu valorile și visurile fiecăreia dintre noi.

Data: 8 noiembrie, ora 11:00

Locul: Grand View Hotel

Un eveniment care nu este doar o întâlnire, ci o lecție despre curaj și autenticitate.

Speakeri:
1.Roxana Oanea: antreprenor din domeniul HORECA
2.Raluca Zaharia: dirijorul Grupului Coral SunnyVox
3.Alina Alexandroaie: organizator evenimente

