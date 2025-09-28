Deschiderea anului universitar în marile centre academice din țară, marcată de proteste ale studenților

Publicat de andreeadaraban, 28 septembrie 2025, 22:39



Noul an universitar începe, oficial, luni, 29 septembrie, în marile centre academice din țară, iar la Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” își întâmpină studenții cu obișnuitele festivități, marcate însă de protestele studenților, nemulțumiți de măsurile de austeritate din educație: scăderea fondului de burse, restrângerea facilităților la transportul feroviar și excluderea din procesul decizional.

Andreea Daraban îi are invitați, astăzi, în emisiunea ”Dezbaterea Zilei”, începând cu ora 14 și 5 minute, pe prof. dr. Liviu Maha, rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. dr. Dan Cașcaval, rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și Sergiu Covaci, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România.

Temele de discuție vizează impactul acestor măsuri asupra studenților și universităților, dar și posibilele soluții ce pot fi găsite pentru a veni în sprijinul tinerilor.

Emisiunea va fi transmisă video și pe pagina de facebook Radio România Iași.