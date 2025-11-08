Caravana SFR ajunge, din nou, la Râmnicu Sărat! 10 – 12 noiembrie 2025. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Publicat de Andreea Drilea, 8 noiembrie 2025, 09:35
Andrei Giurgia, directorul Festivalului Serile Filmului Românesc, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:
𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 „𝐅𝐥𝐨𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐟𝐨𝐫𝐞𝐚𝐧𝐮”
17:30 – Conferință de presă – lansarea Caravanei SFR, ediția a IV-a, la Râmnicu Sărat
18:00 – Vecina (regia Cristian Ilișuan, Eugene Buică), 2025, PREMIERĂ, N 15 – Nerecomandat sub 15 ani
11:00 – Kina și Yuk – O caldă aventură polară (regia Guillaume Maidatchevsky), 2023, 2D/Dublat – film pentru copii, AG
18:00 – Anul Nou care n-a fost (regia Bogdan Mureșanu), 2024, AP 12
17:00 – Nebunul (regia Igor Cobileanski), 2024, AP 12
18:00 – Filantropica (regia Nae Caranfil), 2002, AG
Filmele vor fi introduse și prezentate de Irina-Margareta Nistor.