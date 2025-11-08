Ascultă Radio România Iași Live
Caravana SFR ajunge, din nou, la Râmnicu Sărat! 10 – 12 noiembrie 2025. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 8 noiembrie 2025, 09:35

Caravana SFR ajunge, din nou, la Râmnicu Sărat! 10 -12 noiembrie 2025

Andrei Giurgia, directorul Festivalului Serile Filmului Românesc, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

𝐂𝐚𝐫𝐚𝐯𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐅𝐢𝐥𝐦𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐞𝐬𝐜 revine la Râmnicu Sărat | Trei zile de proiecții speciale, premiere și momente memorabile
📅 𝟏𝟎-𝟏𝟐 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓
📍 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 „𝐅𝐥𝐨𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐟𝐨𝐫𝐞𝐚𝐧𝐮”
▪ 𝐋𝐮𝐧𝐢, 𝟏𝟎 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓
17:30 – Conferință de presă – lansarea Caravanei SFR, ediția a IV-a, la Râmnicu Sărat
18:00 – Vecina (regia Cristian Ilișuan, Eugene Buică), 2025, PREMIERĂ, N 15 – Nerecomandat sub 15 ani
▪ 𝐌𝐚𝐫𝐭̗𝐢, 𝟏𝟏 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓
11:00 – Kina și Yuk – O caldă aventură polară (regia Guillaume Maidatchevsky), 2023, 2D/Dublat – film pentru copii, AG
18:00 – Anul Nou care n-a fost (regia Bogdan Mureșanu), 2024, AP 12
▪ 𝐌𝐢𝐞𝐫𝐜𝐮𝐫𝐢, 𝟏𝟐 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓
17:00 – Nebunul (regia Igor Cobileanski), 2024, AP 12
18:00 – Filantropica (regia Nae Caranfil), 2002, AG
👉 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚̆.
Filmele vor fi introduse și prezentate de Irina-Margareta Nistor.
Stimați prieteni, reprezentanții Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași, în perioada 8...

Omul care aduce vestea Tu cum stai cu greutatea corporală? Medicul Alina Onofriescu în matinalul Radio România Iași Obezitatea, afecțiune...

Începe UniFEST! Iași, 7 – 17 noiembrie 2025! O nouă ediție a celui mai mare festival de studenți, UniFEST, se va desfășura între 7 și...

Vizita secretarului general al NATO, Mark Rutte, la București și discuțiile cu președintele Nicușor Dan despre securitatea flancului estic vin...

Emisiuni miercuri, 5 noiembrie 2025, 10:33

Filmele de la Cannes se văd la Cinema Ateneu în acest weekend, 7-9 noiembrie 2025 Mesajul echipei Cinema Ateneu Iasi: Weekendul acesta sala...

Omul care aduce vestea CONAF a lansat seria naționala „SupraTAX”! Setul de măsuri care pot reduce deficitul bugetar a fost prezentat la...

Studenții de la Geografie se pregătesc de Balul Bobocilor! Eveniment organizat de Liga Studenților de la Geografie și Geologie – LSGG Iași...

Peste 400 de plângeri de malpraxis au fost înregistrate la nivel național, în perioada 2023-2024, conform datelor Fundației pentru Apărarea...

