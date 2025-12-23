Bilant excepțional pentru Biblioteca Municipală de la Onești. Ionuț Tenie, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan

Ascultă Radio România Iași Live
23 decembrie 2025

Aproape 800 de utilizatori noi în 2025 la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” Onești

Bilant excepțional pentru Biblioteca Municipală de la Onești la final de an.

Ce spune echipa: „A fost un an plin de lecturi, evenimente și întâlniri memorabile! Mulțumim tuturor celor care ne-ați trecut pragul și ați făcut parte din povestea noastră!”

 

Ionuț Tenie, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan:

(Radio Iași/ Adina Șuhan)

