Bilant excepțional pentru Biblioteca Municipală de la Onești. Ionuț Tenie, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan
Publicat de Gabriela Rotaru, 23 decembrie 2025, 09:55
Aproape 800 de utilizatori noi în 2025 la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” Onești
Bilant excepțional pentru Biblioteca Municipală de la Onești la final de an.
Ce spune echipa: „A fost un an plin de lecturi, evenimente și întâlniri memorabile! Mulțumim tuturor celor care ne-ați trecut pragul și ați făcut parte din povestea noastră!”
Ionuț Tenie, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan:
(Radio Iași/ Adina Șuhan)