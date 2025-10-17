(AUDIO) Școala de vară Bazinul Mării Negre și Bazinul Caspic: Istorie, tradiții și perspective multiculturale – temă a emisiunii de vineri, 17 OCTOMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Astăzi, relatăm de la Școala de vară Bazinul Mării Negre și Bazinul Caspic: Istorie, tradiții și perspective multiculturale, eveniment desfășurat, la Iași, în perioada 8-12 septembrie 2025, în incinta Casei Universitarilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Manifestarea a fost organizată de către Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale al Facultății de Istorie, prin prof. univ., doctor în Științe Istorice, Nelu Cristian PLOSCARU, împreună cu Centrul de Multiculturalism Azerbaidjan al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin conf. universitar, doctor în Filologie, Ludmila BEJENARU, director al Centrului, cea pe care o ascultăm cu o opinie concretă despre Școala de vară spre sfârșitul postării.

Școalа de vară Bazinul Mării Negre și Bazinul Caspic: Istorie, tradiții și perspective multiculturale este un prim eveniment cultural și științific din cadrul unui proiect de colaborare pe termen lung convenit în principiu cu Centrul Internațional de Multiculturalism din Baku, aflat sub patronajul Președinției Republicii Azerbaidjan, colaborare care oferă în perspectivă multiple oportunități de a explora relațiile de prietenie și colaborare între România și Azerbaidjan, dar și între participanții la proiect din țările Bazinului Mării Negre și Bazinului Caspic.

Evenimentul a reunit peste 30 de studenți, masteranzi și doctoranzi din Romania, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Turcia, Azerbaidjan și Georgia, care au participat la prelegeri, ateliere, excursii, întâlniri online cu scriitori din spațiul caucazian, o partidă simultană de șah cu campioana europeană și națională Maria Anistoroaei din Iași.

În contextul evenimentului Școala de vară Bazinul Mării Negre și Bazinul Caspic: Istorie, tradiții și perspective multiculturale, întâi de toate invităm la dialog pe prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Șoitu, prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, cel care-și exprimă o opinie atât despre Școala de vară, cât și despre o parte din temele dezbătute în programul manifestării.

De la aceeași manifestare – Școala de vară Bazinul Mării Negre și Bazinul Caspic: Istorie, tradiții și perspective multiculturale – în următoarele minute invităm la dialog pe istoricul Nelu Cristian PLOSCARU, cel care ne precizează cum s-a conturat ideea organizării acestui eveniment în târgul Iașului; aflăm amănunte și despre tema școlii de vară, o temă care de-a lungul veacurilor a fost în centrul atenției pentru mai marii lumii; mai aflăm de la istoricul Nelu Cristian PLOSCARU și ce perspective se creionează atât pentru organizatori, cât și pentru participanți în ceea ce privește Școala de vară Bazinul Mării Negre și Bazinul Caspic: Istorie, tradiții și perspective multiculturale.

În cele ce urmează, de la aceeași manifestare stăm de vorbă cu Valeria Jidraș de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, cea care își exprimă o părere despre deschiderea manifestării, amintind și de importanța perspectivelor unui astfel de eveniment pentru fiecare participant.

La Școala de vară Bazinul Mării Negre și Bazinul Caspic: Istorie, tradiții și perspective multiculturale, subiect al ediției de astăzi a emisiunii Dialog intercultural, am avut prilejul să invit la dialog și pe Cristina Mațcu, tot din Chișinău, de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, cea care imediat după ce ni se prezintă își exprimă o părere concretă despre importanța manifestării de față atât pentru cariera sa, cât și pentru ceilalți participanți.

Stimați prieteni, în după amiaza zilei de 10 septembrie 2025 în programul Școalii de vară Bazinul Mării Negre și Bazinul Caspic: Istorie, tradiții și perspective multiculturale a fost organizată o întâlnire cu șahista ieșeană Maria Anistoroaei, clasa a VI-a, Școala Varlaam Mitropolitul, întâlnire prin intermediul căreia Maria a jucat șah cu participanții la eveniment.

Înaintea startului partidei de șah, timp de câteva minute, am stat de vorbă cu Maria Anistoroaei, Campioană Europeană la Șah în anul 2023, categoria de vârstă 10 ani, cea care ne povestește atât despre performanța pe care am amintit-o, cât și despre alte competiții la care a ieșit învingătoare. Aflăm amănunte despre primele momente când s-a apucat de șah, dar și despre principalele meciuri pe care le-a disputat până în prezent.

Manifestarea a fost organizată de către Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale al Facultății de Istorie, prin prof. univ., doctor în științe istorice, Nelu Cristian PLOSCARU, împreună cu Centrul de Multiculturalism Azerbaidjan al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin conf. uiversitar, doctor în Filologie, Ludmila BEJENARU, director al Centrului amintit, pe care, acum, aproape de final, o invităm la dialog.

Referitor la cele pe care le-am prezentat, închei: „Înlăuntrul nostru suntem la fel, cultura e singura care face diferență”, Confucius, filozof chinez; „Cultura omenească e ritm solidificat în fapte. Cercetând faptele găseşti ritmul”, Vasile Pârvan, istoric, arheolog, epigrafist și eseist român, membru titular (din 1913) al Academiei Române.

