Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » (AUDIO) Școala de vară Bazinul Mării Negre și Bazinul Caspic: Istorie, tradiții și perspective multiculturale – temă a emisiunii de vineri, 17 OCTOMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

(AUDIO) Școala de vară Bazinul Mării Negre și Bazinul Caspic: Istorie, tradiții și perspective multiculturale – temă a emisiunii de vineri, 17 OCTOMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 17 octombrie 2025, 10:21

Astăzi, relatăm de la Școala de vară Bazinul Mării Negre și Bazinul Caspic: Istorie, tradiții și perspective multiculturale, eveniment desfășurat, la Iași, în perioada 8-12 septembrie 2025, în incinta Casei Universitarilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Manifestarea a fost organizată de către Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale al Facultății de Istorie, prin prof. univ., doctor în Științe Istorice, Nelu Cristian PLOSCARU, împreună cu Centrul de Multiculturalism Azerbaidjan al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin conf. universitar, doctor în Filologie, Ludmila BEJENARU, director al Centrului, cea pe care o ascultăm cu o opinie concretă despre Școala de vară spre sfârșitul postării.

Școalа de vară Bazinul Mării Negre și Bazinul Caspic: Istorie, tradiții și perspective multiculturale este un prim eveniment cultural și științific din cadrul unui proiect de colaborare pe termen lung convenit în principiu cu Centrul Internațional de Multiculturalism din Baku, aflat sub patronajul Președinției Republicii Azerbaidjan, colaborare care oferă în perspectivă multiple oportunități de a explora relațiile de prietenie și colaborare între România și Azerbaidjan, dar și între participanții la proiect din țările Bazinului Mării Negre și Bazinului Caspic.

Evenimentul a reunit peste 30 de studenți, masteranzi și doctoranzi din Romania, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Turcia, Azerbaidjan și Georgia, care au participat la prelegeri, ateliere, excursii, întâlniri online cu scriitori din spațiul caucazian, o partidă simultană de șah cu campioana europeană și națională Maria Anistoroaei din Iași.

În contextul evenimentului Școala de vară Bazinul Mării Negre și Bazinul Caspic: Istorie, tradiții și perspective multiculturale, întâi de toate invităm la dialog pe prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Șoitu, prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, cel care-și exprimă o opinie atât despre Școala de vară, cât și despre o parte din temele dezbătute în programul manifestării.

De la aceeași manifestare – Școala de vară Bazinul Mării Negre și Bazinul Caspic: Istorie, tradiții și perspective multiculturale – în următoarele minute invităm la dialog pe istoricul Nelu Cristian PLOSCARU, cel care ne precizează cum s-a conturat ideea organizării acestui eveniment în târgul Iașului; aflăm amănunte și despre tema școlii de vară, o temă care de-a lungul veacurilor a fost în centrul atenției pentru mai marii lumii; mai aflăm de la istoricul Nelu Cristian PLOSCARU și ce perspective se creionează atât pentru organizatori, cât și pentru participanți în ceea ce privește Școala de vară Bazinul Mării Negre și Bazinul Caspic: Istorie, tradiții și perspective multiculturale.

Stimați prieteni, vă reamintim că relatăm de la Școala de vară Bazinul Mării Negre și Bazinul Caspic: Istorie, tradiții și perspective multiculturale, eveniment desfășurat, la Iași, în perioada 8-12 septembrie 2025, în incinta Casei Universitarilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

În cele ce urmează, de la aceeași manifestare stăm de vorbă cu Valeria Jidraș de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, cea care își exprimă o părere despre deschiderea manifestării, amintind și de importanța perspectivelor unui astfel de eveniment pentru fiecare participant.

La Școala de vară Bazinul Mării Negre și Bazinul Caspic: Istorie, tradiții și perspective multiculturale, subiect al ediției de astăzi a emisiunii Dialog intercultural, am avut prilejul să invit la dialog și pe Cristina Mațcu, tot din Chișinău, de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, cea care imediat după ce ni se prezintă își exprimă o părere concretă despre importanța manifestării de față atât pentru cariera sa, cât și pentru ceilalți participanți.

Stimați prieteni, în după amiaza zilei de 10 septembrie 2025 în programul Școalii de vară Bazinul Mării Negre și Bazinul Caspic: Istorie, tradiții și perspective multiculturale a fost organizată o întâlnire cu șahista ieșeană Maria Anistoroaei, clasa a VI-a, Școala Varlaam Mitropolitul, întâlnire prin intermediul căreia Maria a jucat șah cu participanții la eveniment.

Înaintea startului partidei de șah, timp de câteva minute, am stat de vorbă cu Maria Anistoroaei, Campioană Europeană la Șah în anul 2023, categoria de vârstă 10 ani, cea care ne povestește atât despre performanța pe care am amintit-o, cât și despre alte competiții la care a ieșit învingătoare. Aflăm amănunte despre primele momente când s-a apucat de șah, dar și despre principalele meciuri pe care le-a disputat până în prezent.

Dragi prieteni, după cum bine știți, în ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural relatăm de la Școala de vară Bazinul Mării Negre și Bazinul Caspic: Istorie, tradiții și perspective multiculturale, eveniment desfășurat, la Iași, în perioada 8-12 septembrie 2025, în incinta Casei Universitarilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

Manifestarea a fost organizată de către Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale al Facultății de Istorie, prin prof. univ., doctor în științe istorice, Nelu Cristian PLOSCARU, împreună cu Centrul de Multiculturalism Azerbaidjan al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin conf. uiversitar, doctor în Filologie, Ludmila BEJENARU, director al Centrului amintit, pe care, acum, aproape de final, o invităm la dialog.

Referitor la cele pe care le-am prezentat, închei: „Înlăuntrul nostru suntem la fel, cultura e singura care face diferență”, Confucius, filozof chinez; „Cultura omenească e ritm solidificat în fapte. Cercetând faptele găseşti ritmul”, Vasile Pârvan, istoric, arheolog, epigrafist și eseist român, membru titular (din 1913) al Academiei Române.

Stimați prieteni, sunt convins că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, încât nu-mi rămâne decât să vă invit în ziua de vineri, 17 OCTOMBRIE 2025, între 20:30 – 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea: Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

Etichete:
Luni, 20 oct 2025, reprezentanții Editurii Vasiliana 98 vor lansa antologia de poezie DOAMNE, DACĂ-MI EȘTI PRIETEN. Bună Dimineața cu George Marici
Emisiuni joi, 16 octombrie 2025, 08:21

Luni, 20 oct 2025, reprezentanții Editurii Vasiliana 98 vor lansa antologia de poezie DOAMNE, DACĂ-MI EȘTI PRIETEN. Bună Dimineața cu George Marici

Luni, 20 octombrie 2025, începând cu ora 16:30, la Iași, în Sala „Diotima” din incinta Casei de Cultură „Mihai Ursachi” (Parcul Copou)...

Luni, 20 oct 2025, reprezentanții Editurii Vasiliana 98 vor lansa antologia de poezie DOAMNE, DACĂ-MI EȘTI PRIETEN. Bună Dimineața cu George Marici
Omul care aduce vestea: Cum se tratează gelozia? Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 15 octombrie 2025, 10:09

Omul care aduce vestea: Cum se tratează gelozia? Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Ești gelos? Ce e gelozia? De unde vine? Cum îți afectează relația de cuplu? Gelozia e iubire sau patologie? Psihoterapeuții Dana Galupa și...

Omul care aduce vestea: Cum se tratează gelozia? Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Începe Festivalul de Teatru „Aurel Luca”, ediția a XIX-a. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 15 octombrie 2025, 09:27

Începe Festivalul de Teatru „Aurel Luca”, ediția a XIX-a. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

În perioada 17-19 octombrie 2025, Iașul este gazda celei de-a XIX-a ediții a Festivalului de Teatru „Aurel Luca”, eveniment organizat de Casa...

Începe Festivalul de Teatru „Aurel Luca”, ediția a XIX-a. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Puls Juridic: Care sunt avantajele și riscurile încheierii unui antecontract de vânzare-cumpărare?
Emisiuni miercuri, 15 octombrie 2025, 09:17

Puls Juridic: Care sunt avantajele și riscurile încheierii unui antecontract de vânzare-cumpărare?

Persoanele care doresc să-și cumpere o locuință pot încheia cu vânzătorul un antecontract de vânzare-cumpărare pentru a fi sigure că...

Puls Juridic: Care sunt avantajele și riscurile încheierii unui antecontract de vânzare-cumpărare?
Emisiuni miercuri, 15 octombrie 2025, 09:10

Conferință de presă: „IMPACT – Stop Bullying/Cyberbullying!”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Asociația ROR, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Iași, organizează Conferința de presă cu tema Bullying-ul și...

Conferință de presă: „IMPACT – Stop Bullying/Cyberbullying!”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 15 octombrie 2025, 08:35

Festivalul Toamnei ne așteaptă la Valea Lupului, în week-end. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Festivalul Toamnei ne așteaptă la Valea Lupului, în week-end. Gabriela Bobu, președinta Asociației „Prietenii Școlii Valea...

Festivalul Toamnei ne așteaptă la Valea Lupului, în week-end. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 15 octombrie 2025, 06:38

Christophe Hansen, Comisarul European pentru Agricultură, despre viitorul PAC – la Conferința AGRI4FUTURE/Emisiunea „Matinal agrar”cu Petronela Cotea Mihai

„Fermierii trebuie să aibă predictibilitate și sprijin concret” – a declarat Christophe Hansen, Comisarul European pentru Agricultură, în...

Christophe Hansen, Comisarul European pentru Agricultură, despre viitorul PAC – la Conferința AGRI4FUTURE/Emisiunea „Matinal agrar”cu Petronela Cotea Mihai
Emisiuni marți, 14 octombrie 2025, 17:09

#StareaEducației(INTERVIU)Rețelele sociale modifică atenția, comportamentul și relațiile copiilor. Simona Herb, psihoterapeut, coordonatorul Comunității Terapeutice EFT din România: ”Utilizarea rețelelor sociale de către copii și adolesecenți schimbă rețelele neuronale ale acestora. Sunt efecte invizibile ale timpului petrecut online.”

Într-o zi obișnuită de școală, un elev de gimnaziu din România petrece, în medie, patru ore pe internet. În weekend, timpul urcă la peste...

#StareaEducației(INTERVIU)Rețelele sociale modifică atenția, comportamentul și relațiile copiilor. Simona Herb, psihoterapeut, coordonatorul Comunității Terapeutice EFT din România: ”Utilizarea rețelelor sociale de către copii și adolesecenți schimbă rețelele neuronale ale acestora. Sunt efecte invizibile ale timpului petrecut online.”