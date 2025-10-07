Ascultă Radio România Iași Live
Arta contemporană și limitele prezentului

Un dialog despre arta contemporană, curajul expresiei și relația cu publicul.

Publicat de isoreanu, 7 octombrie 2025, 09:36


Este arta contemporană o etapă pe cale să fie consumată, odată cu valorile pe care le promovează? Un dialog, pe această temă, la „Oameni și idei”, marți, după știrile orei 14,00, cu artistul vizual ieșean Dan Acostioaei.

Realizator, Ioana Soreanu.

Emisiunea va putea fi urmărită, în format video, pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.

